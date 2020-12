Trenér Jícha dovedl házenkáře Kielu do finále Ligy mistrů

Kolín nad Rýnem - Český trenér Filip Jícha dovedl házenkáře Kielu do finále Ligy mistrů. Německý tým zdolal po velké bitvě na závěrečném turnaji v Kolíně nad Rýnem maďarský Veszprém 36:35 po prodloužení. O trofej bude hrát v úterý večer s Barcelonou. Jícha ovládl v letech 2010 a 2012 s Kielem Ligu mistrů jako hráč a teď může přidat další úspěch v roli trenéra.

Fotogalerie

Osmatřicetiletý kouč se přitom musí obejít bez několika hráčů včetně Pavla Horáka. Český reprezentant nedostal po prodělaném covidu-19 od lékařů svolení ve Final Four hrát.

I tak dokázali hráči Kielu oplatit Veszprému pár týdnů starou jednoznačnou porážku 33:41 ze základní části. Kielu vyšel skvěle první poločas, v němž vedl až o sedm branek a do šaten šel s náskokem 18:13. Po přestávce však maďarský tým vyrovnal a napínavé prodloužení pro sebe o jeden gól rozhodl Kiel.

"Jsem na mužstvo hrdý. Finále proti Barceloně, to je zápas snů," řekl v rozhovoru televizní stanici Eurosport Jícha, který v dresu Barcelony končil hráčskou kariéru.

Kiel je ve finále Ligy mistrů po šesti letech a bude útočit na čtvrtý titul. Čtyřikrát ve finále neuspěl.

Házenkáři Barcelony postoupili do finále už podvanácté, když porazili 37:32 Paris St. Germain, který byl kvůli pozitivním testům na koronavirus oslaben o několik hráčů. Barcelona, která je s devíti tituly rekordmanem soutěže, může Ligu mistrů vyhrát po pěti letech.

Pařížský klub přicestoval na finálový turnaj bez Luca Steinse, který měl pozitivní test už ve Francii. V Kolíně nad Rýnem se před vstupem do "bubliny" prokázala nákaza ještě u dalšího hráče. Ze sestavy vypadl Toft Hansen, jenž musel stejně jako jeden z pozitivně testovaných rozhodčích do karantény. Místní úřady PSG start ve Final Four přesto povolily.

Závěrečný turnaj Ligy mistrů v házené v Kolíně nad Rýnem - semifinále:

Barcelona - Paris St. Germain 37:32 (18:14), Kiel - Veszprém 36:35 po prodl. (29:29, 18:13).