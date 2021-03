Trenér jednadvacítky Krejčí: Se Slovinci to bude zápas o všechno

Celje (Slovinsko) - Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí označil sobotní duel se Slovinskem ve skupině B mistrovství Evropy jako zápas o všechno, ve kterém remíza nic neřeší. Podle kouče bude spolupořadatel šampionátu proti Česku hrát jinak než při úvodní porážce 0:3 s obhájcem zlata Španělskem.

"Připravuju hráče na to, že to bude zápas o všechno. Remíza ani pro jeden tým nic neřeší. Věřím, že se na to nachystáme a uděláme maximum pro úspěch," řekl Krejčí na on-line tiskové konferenci.

"Lvíčata" ve středu vstoupila do turnaje výsledkem 1:1 s favorizovanou Itálií. "Zápas nám ukázal hodně pozitiv a jsme rádi, že se teď můžeme připravit na Slovince. Očekáváme, že vyhrajeme. Půjdeme do zápasu s tím, že nás nezajímá nic jiného než výhra," prohlásil kapitán českého mužstva Matěj Chaluš.

Do vyřazovací fáze Eura, která se uskuteční od 31. května do 6. června, projdou dva nejlepší celky ze skupiny. "A oni budou cítit velkou šanci, protože když zápas s námi zvládnou, budou hrát s Itálií o postup. Oba týmy budou chtít uspět, aby oživily šance na čtvrtfinále," konstatoval Krejčí.

"I vzhledem k tomu, že jsme v sedmnáctce a devatenáctce s nimi hráli, tak věřím, že to pro nás bude nějaká cenná zkušenost a i do třetice je zvládneme porazit," doplnil liberecký stoper Chaluš.

Slovinsko se podle Krejčího dobře prezentovalo v přípravě, kterou hrálo místo kvalifikace. "Je to takový bojovný tým, mají hodně soubojové hráče a velmi dobré brejkové situace. Uhráli remízy s Německem, Ruskem nebo Maďarskem," upozornil dvaapadesátiletý trenér.

"Ukazovali nám, jakou mají sílu v rychlých protiútocích. Musíme se na to připravit a mít dobře zajištěnou obranu, i když budeme útočit. Takže předejít brejkům. Na tréninku na tom určitě ještě budeme pracovat," přidal třiadvacetiletý Chaluš.

Krejčí očekává jiné Slovince než v úvodním duelu. "Španělsko tady má opravdu nabitý tým. Oni jsou tak dominantní na míči a je s nim těžké hrát. Podle mě mají tým, který sem přijel pro titul. Pro soupeře jako Slovinsko nebo my je vyznamenání, že se s nimi vůbec můžeme poměřit. Slovinci budou zítra hrát úplně jinak než v zápase se Španělskem," uvedl bývalý trenér Plzně nebo české reprezentační dvacítky.

"Nemyslím si, že budeme úplně dobývat obranný val. Co jsem viděl v přípravách i se Španěly, tak měli momenty, kdy obranu přesunuli a napadali dost vysoko. Očekávám, že v zítřejším zápase se budou tlačit výš a budou nás chtít donutit spíš nakopávat míče a být v situacích, ve kterých jsou silní," dodal Krejčí.

Zatím neví, zda v sobotu bude mít k dispozici krajního obránce Libora Holíka, jenž kvůli zranění nedohrál utkání s Itálií. "Libor měl dopoledne program s fyzioterapeuty a odpoledne to půjde zkusit. Takže uvidíme, co zvládne, a podle toho se rozhodneme směrem k zítřejšímu zápasu," přiblížil Krejčí.