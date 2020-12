Trenér Jarolím začal v Mladé Boleslavi remízou 2:2 v Opavě

Opava - Fotbalisté Mladé Boleslavi při premiéře nového trenéra Karla Jarolíma remizovali 2:2 v Opavě. Oba góly hostů dal Jiří Klíma, který otevřel skóre a poté se po přestávce postaral o vyrovnání. Za slezský celek ještě v první půli otočili skóre Štěpán Harazim s Tomášem Ratajem. Domácí poté mohli v nastavení rozhodnout o vítězství, ale Christ Tiéhi pokutový kop neproměnil.

Domácí se museli vyrovnat s absencí několika hráčů kvůli koronaviru a už v páté minutě prohrávali. Opavský obránce Hrabina po dlouhém nákopu udělal chybu, kdy špatně zpracoval míč, Jiří Klíma mu ho vypíchl a střelou pod brankářem Šromem otevřel skóre.

Slezané po inkasované brance přidali a po dvaceti minutách průběžný výsledek vyrovnali. Opět k tomu vedla chyba. Tentokrát mladoboleslavský záložník Kulhánek nepovedenou přihrávkou nabil Harazimovi, jenž ranou bez přípravy prostřelil Mikulce.

Chvíli poté opavský celek obrátil skóre. Tiéhi poslal míč Dordičovi, jenž vysunul Rataje, a mladý útočník domácích premiérovou trefou v lize poslal Opavu do vedení. Vzápětí mohl přidat třetí gól Slezanů Dordič, který obral o balon Janoška, jenže sám před Mikulcem vůbec netrefil bránu.

Vstup do druhé půle patřil Středočechům. Slezané po ztrátě míče propadli, do zakončení se dostal Jiří Klíma a přesnou střelou k tyči vyrovnal. Hosté byli od té chvíli aktivnější a právě Jiří Klíma mohl v závěru poslat hosty do vedení. Jenže ve vyložené šanci ho vychytal Šrom.

V nastavení rozhodčí Berka po konzultaci s videem po ruce jednoho z mladoboleslavských hráčů odpískal penaltu, ale Tiéhi pokutový kop neproměnil. Skvělým zákrokem se blýskl brankář Mikulec a pomohl Opavě k prvním bodům po obnovení ligy po přestávce zaviněné koronavirem.

SFC Opava - FK Mladá Boleslav 2:2 (2:1)

Branky: 24. Harazim, 35. Rataj - 5. a 50. Jiří Klíma. Rozhodčí: Berka - Caletka, Ratajová - Adámková (video). ŽK: Dibina, Hrabina, Harazim, Žídek - Jakub Klíma, Janošek, Budínský, Mazáň. Bez diváků.

Opava: Šrom - Hrabina, Didiba, Žídek - Harazim, Tiéhi, Dordič (84. Kramář), Holík, Helešic - Juřena, Rataj (71. Koschatzký). Trenér: Skácel.

Mladá Boleslav: Mikulec - Zahustel (80. Douděra), Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek, Budínský, Kulhánek - Jiří Klíma, Fulnek (70. Ikaunieks). Trenér: Jarolím.