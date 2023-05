Trenér Jandač: Tým na MS bojoval, ale měl velké výkyvy, čtvrtfinále bylo stropem

Praha - Hokejové reprezentaci na mistrovství světa nelze podle bývalého kouče národního týmu Josefa Jandače upřít snahu a bojovnost. Jak ale uvedl v rozhovoru pro ČTK, postrádal vyrovnanější výkony. Mužstvo se podle něho potýkalo s velkými herními výkyvy, situaci vůbec nepomohla ani řada zranění jeho klíčových postav. I proto se Jandač domnívá, že čtvrtfinále bylo tentokrát odpovídajícím maximem, na něž mohl výběr trenéra Kariho Jalonena dosáhnout.

Šance na zisk další medaile po loňském bronzu vzala za své hned zkraje play off. Čtvrteční porážka 0:3 s výběrem USA znamenala celkové 8. místo a odlet domů. "Když se ohlédneme za celým turnajem, nedopadlo to dobře. To je nám všem jasné, tím neříkám nic nového. Mužstvo dřelo a makalo, to mu nelze upřít. Porazili jsme ty týmy, co jsme museli, s těmi nejsilnějšími jsme naopak neuhráli ani bod. Myslím, že kluci udělali, co mohli, ale to čtvrtfinále bylo letos pro tým stropem," uvedl Jandač.

Podle čtyřiapadesátiletého kouče je však třeba brát při hodnocení v potaz objektivní příčiny. "Myslím, že ten tým provázely dvě hlavní věci. Jednak se do něj letos nehlásilo moc hráčů z NHL. A pak je tu druhá věc - mužstvo bylo nějak složené pro šampionát, ale během turnaje tam byly velké zdravotní potíže. Nějaké malé šrámy k tomu samozřejmě patří, ale tady byly i ty velké, jež úplně vyřadily hráče ze hry," připomněl Jandač.

"Brzy vypadli ze sestavy Sedlák s Chytilem, zranění limitovalo Smejkala, v přípravě těsně před turnajem z toho vypadl Červenka. Pak také Černoch, nevím, jak byl přesně na tom. To samé i Chlapík, což ve složení mužstva s tolika pracanty musí být znát, protože právě tihle hráči se měli starat o tu produktivitu. Góly pak dávali akorát Kubalík a Červenka. Ostatní kluci hodně bojovali, ale nejsou to zkrátka ti, od nichž se očekává velký přísun bodů," dodal Jandač.

V jednom ohledu měl však velké výhrady. A to zcela v souladu s hodnocením výkonů mužstva na šampionátu v podání kapitána Romana Červenky. "Zaráželo mě, že jsme měli povedené pasáže, kdy jsme dokázali, že můžeme hrát s těmi silnými týmy, ale ten výkon jsme nezvládli udržet delší dobu, a to ani v jednom utkání. To je pro mě trochu nepochopitelné - tyhle dvě tváře mužstva," řekl Jandač.

Připomněl i pár nejvýraznějších výpadků. "Třeba zápas se Slovinci. Tahle utkání, kdy máte získat 'povinné' body, nejsou snadná. Ale ten výkon tam byl půl zápasu tragický. Ale pak jsme najednou schopní přepnout na úplně jiný stupeň. To samé proti Kanadě, tam jsme první třetinu nebyli na ledě, pak druhou to bylo dobré. Podobně proti Švýcarům, kteří byli spolufavoriti turnaje. Ten výkon byl často diametrálně odlišný i v rámci jednoho zápasu. Ukázali jsme dobré pasáže, v nichž jsme se těm soupeřům mohli rovnat, jindy šel ten výkon zase úplně dolů," přemítal Jandač.

Ve čtvrtfinále podle něho Američané pouze potvrdili svou sílu, kterou naznačili už během základní skupiny, v níž vyhráli všech sedm utkání. "Ono se řekne, že Američani mají mladé mužstvo... Ale oni mají také opravdu velkou kvalitu. A přehráli nás, hrají výborně," ocenil Jandač.

Připustil, že není snadné čelit zámořským soupeřům. "Týmy USA a Kanady nejsou v semifinále náhodou. NHL je oproti Evropě pořád odskočená, hlavně v rychlosti a dovednostech. Žádná liga v Evropě se tomu nemůže rovnat. A když pak máme složený tým převážně z hráčů z Evropy, je pro ně složité se tomu vyrovnat, když se s takovým hokejem během sezony nesetkávají," domnívá se Jandač.

"Určité výsledky měli Finové s tím 'Jalohokejem', jak se tomu říká. Hrajete na malý počet branek, je to hodně takticky vedené a Finové s tím teď poslední dobou vyhrávali. Myslím, že pár týmů v extralize to docela hodně kopíruje a Třinec tím vyhrává tituly. Asi se shodneme na tom, že se na to určitě nedívá tak pěkně, ale i když třeba oko bolí, tak účel světí prostředky," dodal Jandač.

Netají se ale tím, že tento styl hry mu blízký není. "Jsem docela rád, že letos Finové vypadli a že to třeba zapadne do hokejové historie. Je to ale všechno spojené i s podmínkami a okolnostmi, za jakých se hraje. Už na Světovém poháru jsem volal po tom, aby se sjednotila velikost hřiště, protože i to má samozřejmě určitý vliv na hru. Mluvilo se o tom, že to bude celosvětově všude stejné, ale kdy to opravdu nastane, nebo v jaké fázi to teď vůbec je, to nevím," připomněl Jandač.

"Jsem ale rád, že ten hokej v tempu nahoru dolů přináší týmům výsledky. Švýcaři hráli výborně, byť pak neunesli tíhu favorita ve čtvrtfinále proti Německu. A v semifinále jsou USA a Kanada. Myslím, že to je důkaz toho, že ten hokej není stojatý. Pravda leží na ledě - ta tvrdá práce se projeví. Letos konečně si myslím, že vyhrál celoplošný agresivní a bruslivý hokej," řekl Jandač.