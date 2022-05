Trenér Jalonen: Takhle hrát nemůžeme, musíme si to pečlivě vyhodnotit

Tampere - Trenér českých hokejistů Kari Jalonen viděl za porážkou se Švédy více důvodů. Těmi hlavními však byly podle něho ustoupení od nastaveného herního systému, zbytečná vyloučení a přílišná pasivita v úvodní třetině. Zamlouvala se mu naopak hra týmu ve třetí části.

"V první třetině jsme byli nějakým způsobem pasivní. Nechali jsme se od Švédů zatlačit, nehráli jsme to, co bychom chtěli a co jsme si pro zápas naplánovali. Spoustu času jsme strávili v naše obranném pásmu. Samozřejmě jsme měli také mnoho vyloučení - zdržování hry, příliš mnoho hráčů na ledě... Nemůžeme se takhle oslabovat, takovým způsobem nemůžeme hrát, to je jisté," řekl Jalonen v rozhovoru s novináři.

Teprve až od stavu 2:4 byl s výkonem částečně spokojený. "Líbila se mi třetí třetina, kdy jsme začali hrát lépe, byli jsme agresivní, dostávali jsme se více k soupeři do pásma, dali jsme gól a dotahovali. Výsledek však je, jaký je, musíme si to všechno ještě pečlivě zanalyzovat a pak připravit plán pro úterní zápas," vyhlížel Jalonen nápravu v dalším souboji s Rakouskem.

Z jednotlivců předvedl další výborný výkon kapitán Roman Červenka, jenž si opět připsal bilanci 0+3. V útoku s Davidem Krejčím a Matějem Blümelem, kteří shodně oba skórovali, si celá trojice dobře rozumí. "Mají mezi sebou dobrou chemii. O ostatních budeme muset popřemýšlet. Ale první lajna pracuje opravdu tvrdě, dostává se do šancí a také dává góly," ocenil Jalonen.

Podobná produktivita se však očekávala i od druhého útoku, v němž hvězdy z NHL Tomáše Hertla a Jakuba Vránu doplňuje Jiří Smejkal. "Musíme si to vyhodnotit a proměnit nějak tu chemii formací tím, že zkusíme pozměnit jejich složení. To bude naše práce na zítra," přitakal Jalonen.

Nechtěl soudit, zda Švédové - i díky dvěma nedávným vzájemným duelům při turnajích Euro Hockey Tour - nepřečetli nastolenou taktiku a systém. "Těžko říct. Mají tady úplně jiný tým než v Ostravě nebo ve Stockholmu. Takže si nemyslím, že tohle hrálo nějakou roli. Švédové mají dobré hráče, ale nechci mluvit o švédském týmu," prohlásil Jalonen.

Vysvětlil i výměnu gólmanů, k níž trenéři sáhli před polovinou zápasu, kdy Rasmus Asplund zvýšil už na 4:1. Karla Vejmelku nahradil Marek Langhamer. "Měl jsem pocit, že bychom měli vystřídat brankáře a nějakým způsobem se tak pokusit vrátit energii zpět do naší hry," řekl Jalonen.