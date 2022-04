Trenér Jalonen byl i přes prohru s výkonem hokejistů spokojený

Chomutov - První porážku ve čtvrtém utkání na lavičce české hokejové reprezentace si připsal finský trenér Kari Jalonen, přesto byl po prohře v Chomutově s Německem 0:2 s výkonem týmu spokojený. Podle dvaašedesátiletého nástupce Filipa Pešána je navíc jakákoliv zkušenost v přípravě na květnové mistrovství světa v Tampere cenná.

"Líbilo se mi to. Byl to opravdu dobrý zápas. Němci se z minulého utkání přes noc poučili, byli silnější v soubojích, hráli lépe defenzivně než včera. Pokud jde o náš výkon, myslím si, že někteří hráči vzhledem k tomu, že se hrálo dva dny po sobě, neměli takovou energii, jakou jsme měli včera. Ale i tak jsme měli hodně šancí," řekl novinářům Jalonen, který si minulý týden připsal dvě výhry nad Rakouskem (ve Znojmě 5:1 a v Linci 4:1) a ve čtvrtek v Chomutově další v prvním souboji s Němci (6:2).

"Dát gól je ta nejtěžší část hokeje. Měli jsme hodně příležitostí skórovat, abychom vyhráli. Cesta do Tampere je dlouhá. O tom jsem mluvil i před hráči v kabině. A všechno, co se děje při téhle cestě směrem k mistrovství světa, je pro nás pozitivní. Musíme si všechno zanalyzovat přes víkend, pak se potkáme v Ostravě," vyhlížel Jalonen další fázi přípravy, na kterou navážou dva duely se Slováky ve Spišské Nové Vsi a v Trenčíně.

Němci oproti prvnímu duelu nastoupili s kapitánem Dominikem Kahunem. Český rodák, který byl u stříbra na olympijských hrách v roce 2018 v Pchjongčchangu a má za sebou i tříleté působení v NHL, asistoval u úvodní branky Daniela Schmölze. "Je to velmi dobrý hráč, jeden z nejlepších v Německu. Dodal energii i šikovnost. Hlavně při přesilovkách. Ale líbilo se mi, jak jsme je bránili. V tomhle jsme udělali výbornou práci," pochvaloval si Jalonen.

Poprvé pod ním musel český tým dohánět ztrátu, ale taktiku Jalonen za nepříznivého stavu moc neměnil. Bral to jako příležitost si vyzkoušet další věci. "Všechno, co se děje během přípravy, je pro nás dobré. Poprvé jsme si mohli třeba vyzkoušet, jaké to je hrát power play bez brankáře. Musíme čelit všem možným situacím, než pojedeme na šampionát," prohlásil.

Popsal i nedostatky. "Trošku jsme nebyli dobří v tom, aby se hráči dostávali k dorážkám a šancím po prvních střelách. Nebyla tam taková agresivita. Ale myslím si, že jsme měli hodně šancí," uvedl. S vystoupením v dosavadních čtyřech zápasech byl vcelku spokojený. "Každý tým musí být nějaký herní plán. A my ho máme. Hráči ho dodržují, což je věc, na které pracujeme při trénincích i při zápasech. Jsou to detaily, na kterých je třeba pracovat, aby do sebe všechno zapadalo. Myslím si, že jsme na dobré cestě," prohlásil.

Pochválil osmnáctiletého obránce Davida Jiříčka z Plzně, který odehrál první dva zápasy od zranění kolena z konce prosince. "Opravdu se mi líbí. Je to mladý kluk. Hrál poslední zápas někdy v prosinci a teď hrál jako dospělý chlap. Má rád výzvy. Je to spolehlivý obránce. I Petr Kváča chytal dobře. Když jsme ho potřebovali, podržel nás. Hodně dobrých výkonů bylo v týmu," dodal Jalonen.