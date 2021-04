Trenér hokejové osmnáctky Petr: Mít devět bodů, nikdo by se nemohl divit

Frisco (USA) - Další smolnou koncovku, která vyústila v těsnou porážku, odehráli na mistrovství světa hráčů do 18 let čeští hokejisté. Nebyla díky jednobodové náplasti po výsledku 1:2 na nájezdy s domácími Američany až tak bolestná, hráče však mrzely další ztracené body v kontextu s výchozí pozicí pro čtvrtfinále a tedy i soupeřem, který na ně vyjde.

Finy měli čeští mladíci takřka na lopatkách, přesto jim podlehli 5:6. S Američany podstatnou část zápasu vedli. Soupeř však dokázal vyrovnat a pak díky lépe zvládnutým nájezdů slavil výhru i bod navíc.

"Není to odměna taková, jakou bych si představoval. Ideální scénář by byl devět bodů a vést skupinu, čemuž by se podle mě nikdo nemohl divit. Ale pojďme po postupných krůčcích a buďme skromní. Zhruba to jsem řekl klukům po zápase v kabině," řekl trenér Jakub Petr pro server hokej.cz.

Potěšilo ho však, jak tým zareagoval na předchozí kolaps s Finy, kdy v závěru ztratil zápas z vedení 5:3. "Byla to těžká práce, jít po zápase s Finskem do kabiny. Vím, co probíhalo v hlavě mně i kolegům trenérům, a vidět ty kluky... Možná jsme si stěžovali na rozhodčí, ale člověk se zkrátka toho dojmu ze zkratu, který nás potkal, jen tak nezbaví. Byl to zlý sen," přiznal Petr.

"Přišel ale nový den, který přinesl i nový zápas. A kluci to zase zvládli tím stylem, jak si myslíme, že můžeme top týmům konkurovat," ocenil kouč. "Jsem na ně fakt pyšný. Jsem opravdu hrdý, že můžu trénovat tenhle tým. Od chvíle, co jsem skončil ve Vítkovicích, mě hokej začal na tomhle turnaji strašně bavit. Nebo už během sezony. Dělat s těmito kluky je fakt zážitek," chválil Petr.

Národní tým se prezentoval aktivní hrou, nečekal jen na to, s čím přijde soupeř. "Věříme, že tohle je cesta. Máme hrát pasivně ve středním pásmu? Někdo by tomu mohl věřit, ale já věřím - zvlášť v téhle kategorii - aktivnímu bruslení a forčekinku. Tohle je způsob, jak můžeme dosáhnout toho, o čem sníme," věří Petr.

Potěšilo ho i to, jak je mužstvo připravené i po fyzické stránce. "Že jsme to ve dvou dnech byli schopni fyzicky zvládnout. To je asi odměna za ty dva měsíce v našem programu," řekl Petr.

V závěrečném vystoupení ve skupině budou soupeřem jeho týmu Rusové. Oba celky půjdou do utkání se zajištěným postupem do čtvrtfinále, je však stále otevřené, kdo bude v úvodu vyřazovacích bojů jejich soupeřem.

"Rusové hrají trochu jiným stylem než Finové a Američané. Teď za sebou máme dva dlouhé večery, ale věřím, že na ně připravíme správný plán. Kluci si dokázali, že na turnaji můžou hrát s kýmkoli. A jak jsem už říkal: Byla to zvláštní sezona a může se tady stát cokoli,“ prohlásil Petr.

"Na náš tým jsem pyšný. Myslím, že jsme si zasloužili zápas vyhrát, stejně jako ten předchozí s Finskem. Podle mě jsme byli v obou dvou zápasech lepším týmem. Nejvíc nás mrzí zápas s Finskem, ten byl regulérně náš, ale sami jsme si to pokazili. Když však budeme takhle pokračovat, můžeme hrát podobný zápas i s Ruskem," věřil útočník Jakub Kos.

Pokud by čeští mladíci proti sborné neuspěli, šli by ve čtvrtfinále na vítěze druhé skupiny. Té vládne zatím Kanada, přestože jako jediná odehrála jen dva zápasy, zatímco ostatní týmy už tři. "Nemusíme se nikoho bát. Víme, že můžeme hrát s jakýmkoli soupeřem na tomhle turnaji. Ale měli bychom větší respekt, kdybychom vedli skupinu s devíti body. Nedá se nic dělat, už je to za námi," řekl Kos.