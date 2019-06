Trenér Hernych: Maky je pro soupeřky nepříjemná, má silnou hlavu

Paříž - Novopečená semifinalistka Roland Garros Markéta Vondroušová je podle trenéra Jana Hernycha nepříjemná pro každou soupeřku. Má výborný pohyb a cit pro míč, škodí soupeřkám zkrácenými míči i liftovaným forhendem a umí v průběhu zápasu upravovat herní strategii. V současné formě je schopná porazit kohokoliv, řekl kouč českým novinářům v Paříži.

Poslední pařížská oběť devatenáctileté Vondroušové Petra Martičová v úterý nešetřila chválou české tenistky. Obdivovala její pohyb, kvůli kterému je nesmírně obtížné proti ní ukončit výměnu. "To ona má dané, ona je opravdu šikovná. V tomhle je talent, má to od boha, tyhle věci. Samozřejmě na sobě i pracuje, a když se to dá dohromady, tak to pak tvoří tuhle hráčku nepříjemnou pro ostatní," prohlásil Hernych.

Levoruká rodačka ze Sokolova je pověstná svými "kraťasy", ale hodně si pomáhá i forhendem s horní rotací, který soupeřkám skáče na bekhendu nepříjemně vysoko. Stejnou zbraň s oblibou používá v Paříži jedenáctinásobný vítěz Roland Garros Rafael Nadal, který je rovněž levák. "Je pravda, že má trošičku podobnou tu hru. Ten forhend má velice nepříjemný pro soupeřky. Dělá s tím spoustu bodů," komentoval to Hernych.

Na rozdíl od běžných turnajů na okruhu WTA nesmí kouč na grandslamu chodit při zápase na lavičku, aby svěřenkyni poradil. Ale Hernychovi to nevadí. "Ona si s tím velice dobře poradí sama. Opravdu dobře vidí hru a čte soupeřky. Myslím si, že na ně velice dobře volí taktiku," řekl bývalý tenista.

Vondroušová sice až na konci června oslaví dvacetiny, ale na kurtu působí vyzrále. Zatím se zdá, že na ni tlak velkého turnaje nedoléhá. Snad jen s výjimkou jednoho z úterních mečbolů proti Martičové, kdy udělala dvojchybu. Po zápase se pak svěřila, že jí ztuhla ruka. Takovou situaci totiž není možné natrénovat. "V té atmosféře, jak tam ty lidi řvali, by nebylo normální, aby to na někoho nedolehlo. Tímhle si člověk musí projít a nějak se s tím vyrovnat," konstatoval Hernych.

V lóži prožívá zápasy úplně jinak, než když se na začátku tisíciletí sám pohyboval na kurtu na velkých turnajích. "Hodně jsem to čtvrtfinále prožíval, hlavně ke konci. Byl to hodně nahoru dolů zápas. Byl to hodně nervózní zápas, kdy mohla vyhrát Martičová stejně jako Maky. Tyhle zápasy jsou pro trenéra, zjišťuju, hodně náročný," přiznal devětatřicetiletý kouč.

Takový úspěch nečekal, i když Vondroušová hraje celé jaro výborně. "Že může porazit momentálně každého, to asi ví i ona, a hlavně to ví ona. To, že je tady teď v semifinále, je ale určitě překvapení," poznamenal.

Sama Vondroušová říkala, že bude muset v semifinále proti Britce Johanně Kontaové ještě zvednout úroveň své hry, aby mohla uspět. "Myslím, že záleží, jak to zvládne, jak bude psychicky v pohodě na tom kurtě. Určitě do toho bude muset jít odvážně," doplnil k tomu Hernych.

Vondroušová už v Paříži vyhrála pět zápasů, ale turnaj stále nekončí. Ještě může mít dva před sebou. "Vždycky se jde zápas od zápasu a konec turnaje je, až se prohraje poslední míč. Myslím, že to Maky taky tak vnímá. Teď se jde připravit na další zápas a uvidí se," dodal Hernych.

Vondroušová si dnes stihla po jedenácté hodině i lehce zatrénovat, než začalo v Paříži pršet. V programu už má jen dvouhru. Ve čtyřhře se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou nenastoupily ke druhému kolu. "Myslím, že to pomohlo. To první kolo čtyřhry hrály kolem dvou hodin a to už sebere fyzické i psychické síly," vysvětlil Hernych.