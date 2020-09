Trenér Guľa věří, že Plzeň je silnější, než byla před Alkmaarem

Tel Aviv - Trenér Adrian Guľa věří, že plzeňští fotbalisté zvládnou čtvrteční zápas čtvrtého předkola Evropské ligy s Beer Ševou a z Izraele si přivezou kýžený postup do základní skupiny. Podle slovenského kouče je současná Viktoria silnější, než byla před utkáním druhého předkola Ligy mistrů v Alkmaaru, kde prohrála 1:3 po prodloužení.

Po srpnovém hořkém vyřazení v Nizozemsku zvládla Plzeň první krok a ve třetím předkole Evropské ligy minulý týden doma porazila Sönderjyske 3:0. Druhá část pohárového "reparátu" Západočechy čeká ve čtvrtek.

"Je pro nás dobrá i zkušenost z Alkmaaru. Cítím, že mužstvo je dál. Před Alkmaarem jsme neměli v takovém stavu Ba Louu a Kopice, neměli jsme Ondráška a Kayambu. Věřím, že jsme silnější, než jsme byli na začátku. To je velmi podstatná informace jak pro nás, tak pro chlapce. Věřím, že to ukážeme zítra přímo v zápase," řekl Guľa na online tiskové konferenci.

"Vím, že play off je takový v uvozovkách tenisový Grand Slam, že jste blízko ke skupině. Tím pádem si uvědomujeme zodpovědnost a důležitost zápasu," doplnil pětačtyřicetiletý trenér.

Ještě nikdy nedovedl tým do skupiny evropských pohárů. Během let 2013 až 2018 s Žilinou vypadl jednou v kvalifikaci Ligy mistrů a dvakrát v předkolech Evropské ligy. "Chci to dokázat jako osoba, ale víc mi jde o mančaft. Chci, aby tým byl dobře připravený a chlapci za odhodlání a dřinu, kterou s námi podstupují, měli odměnu v podobě postupu do skupiny. Bylo by to pro nás úžasné a nepochybně i pro mě," prohlásil Guľa.

Beer Ševa kvůli konstrukčním problémům na svém stadionu odehraje utkání v azylu ve městě Petah Tikva. "Pro nás je podstatné, že je to na jeden zápas. Protože nehrají doma, tak si to s nimi můžeme rozdat a nemusíme se bavit o tom, že mají extrémní výhodu domácího prostředí. Věřím, že to bude další věc do skládačky, která nám pomůže k tomu, abychom zápas zvládli," uvedl Guľa.

Podle něj bude Beer Ševa úplně jiným soupeřem než dánské Sönderjyske. "Je to tým s jinou organizací hry a stylem fotbalu. Vyznačuje se držením míče s šikovnými individualitami. Ale určitě mají místa, která bychom jednoznačně chtěli využít. Věřím, že je využijeme v pravý čas, a to bude zítra," upozornil někdejší záložník.

"My chceme jít dál, protože máme obrovskou motivaci, která je rozdrobená na jednotlivé hráče. Každý ji má možná trošičku jinde postavenou, ale v tom je to úžasné. Cítím z nich, že jsou odhodlaní, motivovaní, koncentrovaní a připravení udělat maximum pro postup," přidal Guľa.

V Izraeli kvůli koronavirové pandemii panuje celonárodní karanténa, takže plzeňský tým je v maximální izolaci v hotelu v Tel Avivu, což ale trenér nepovažuje za problém. "Jsme na to zvyklí i z domova, snažíte se dodržovat věci a výsledkem je, že jsou všichni chlapci fit, což je super a klepu na dřevo. Nadstandardní organizace, jak je to zabezpečené," konstatoval Guľa.

"Je zcela normální věc, že jste na hotelu, připravujete se na zápas a po něm odletíte domů. Bez ohledu na koronu tu hráči neměli žádná očekávání, že by se procházeli po městě. To se nedělá a takto nefungují profitýmy," dodal rodák z města Nováky.