Trenér Gross byl odvolán od hokejistů Mannheimu

Mannheim (Německo) - Hokejový trenér Pavel Gross končí na střídačce Mannheimu. Vedení německého klubu jej odvolalo po sérii tří porážek a propadu týmu na páté místo tabulky. Třiapadesátiletý český rodák, který má i německé občanství, byl po olympijských hrách v Pekingu kandidátem na pozici asistenta trenéra u české reprezentace. Nabídku ale odmítl, neboť chtěl i nadále pracovat na klubové úrovni.

Bývalý útočník pražské Sparty vedl Mannheim od roku 2018 a hned v první sezoně s Adlerem získal mistrovský titul. Teď Grossovi zlomila vaz série tří porážek a pět nezdarů v posledních osmi zápasech. Čtyři utkání před koncem základní části klub klesl na páté místo tabulky, na šestý Bremerhaven má náskok dvou bodů a tří zápasů k dobru.

"Jsme ve fázi sezony, kdy se nezadržitelně blíží play off a tým by měl nyní hrát svůj nejlepší hokej. My se bohužel ubíráme špatným směrem. Proto jsme došli k závěru, že tým potřebuje nový impulz. Závan čerstvého vzduchu pro závěrečný spurt," uvedl šéf klubu Daniel Hopp na klubovém webu.

Společně s Grossem na střídačce skončil i jeho asistent Mike Pellegrims. Tým zatím do konce sezony převzal Bill Stewart, jehož asistenty budou bývalí němečtí reprezentanti Marcel Goc a Jochen Hecht. Čtyřiašedesátiletý Kanaďan už Mannheim v minulosti vedl, v roce 2001 s ním získal titul.