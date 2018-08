Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin vyznamenal trenéra ruské fotbalové reprezentace Stanislava Čerčesova řádem Alexandra Něvského. Oznámila to ruská média. Sami fotbalisté z úspěšného týmu dostali od ministerstva sportu tituly zasloužilých mistrů sportu.

"Na prvním mistrovství světa pořádaném v Rusku jste reprezentovali výrazně a přesvědčivě, projevili jste semknutost, houževnatost a vůli, k dosažení cíle jste se nešetřili," zdůraznil Putin. "Vaše heslo Hrajeme za vás se pro fanoušky stalo mnohem důležitějším než (případné) medaile," řekl.

Čtyřiapadesátiletý Čerčesov převzal reprezentaci před dvěma lety a senzačně s ní na nedávném šampionátu v Rusku došel až do čtvrtfinále. Jeho výběr přitom do turnaje vstoupil jako papírově největší outsider, ale ze skupiny po výhrách 5:0 nad Saúdskou Arábií a 3:1 nad Egyptem a po prohře 0:3 s Uruguayí postoupil do osmifinále.

V něm Rusové po remíze 1:1 v normální hrací době i po prodloužení vyřadili Španělsko a ve čtvrtfinále po remíze 2:2 prohráli 3:4 na penalty s Chorvatskem. Pro sbornou šlo o nejlepší výsledek od postupu Sovětského svazu do čtvrtfinále v roce 1970.

Řád Alexandra Něvského se uděluje za zvláštní zásluhy o vlast a za významné výsledky. Navazuje na tradice řádu svatého Alexandra Něvského z let 1725 až 1917 a jeho sovětské varianty z let 1942 až 1991, která ale byla určena k vyznamenání vojenských velitelů. V Rusku byl řád znovu zřízen v roce 2010. Putin jej udělil například první ženě ve vesmíru, kosmonautce Valentině Těreškovové.