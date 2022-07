Trenér dvacítky Rulík zúžil nominaci, tým doplní draftovaní hráči

Brno - K hokejové reprezentaci do 20 let se na dalším přípravném kempu v Brně připojí od neděle podle očekávání sedm nových hráčů, z nichž pět prošlo nedávným draftem NHL. Měli by se stát základem týmu pro odložený světový šampionát, který začne v Kanadě 9. srpna.

David Jiříček, Jiří Kulich, Tomáš Hamara, Matyáš Šapovaliv, Jakub Kos a David Špaček neabsolvovali první část přípravy, která dnes skončila v Brně, neboť si plnili povinnosti v zámoří. Otazník visí nad příjezdem Jana Myšáka, který musí po dlouhé sezoně ještě absolvovat sérii zdravotních vyšetření.

Nový kouč Radim Rulík se svým realizačním týmem měl v tomto týdnu na brněnském ledě k dispozici 34 hráčů. "Jsem spokojen s tím, jak všichni kluci k tréninkům v uplynulém týdnu přistoupili. Celý úvodní přípravný kemp v Brně měl velmi dobrou úroveň," řekl v tiskové zprávě Rulík.

Po dnešním tréninku zúžil nominaci na 29 hráčů. Všichni hráči, kteří neprošli zúžením, zůstávají náhradníky a jsou připraveni se opět k týmu připojit v případě potřeby.

Česká dvacítka absolvuje další čtyřdenní soustředění v Brně, poté se 21. července přesune do finského Vierumäki, kde odehraje dva přípravné zápasy proti Švýcarsku a další dva proti domácímu výběru. V den návratu z Finska, 28. července, oznámí trenéři finální nominaci na mistrovství světa juniorů, které se uskuteční 9. - 20. srpna v Edmontonu.

Nominace hokejové reprezentace do 20 let na další část přípravy před MS:

Brankáři: Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL), Patrik Hamrla (Rimouski/QMJHL), Tomáš Suchánek (Tri-City/WHL).

Obránci: Jakub Šedivý (Liberec), David Moravec (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kladno), Stanislav Svozil (Regina/WHL), Aleš Čech (Kärpät Oulu/Fin.), Štěpán Němec (Litoměřice), František Němec (Kometa Brno), Tomáš Hamara (Tappara Tampere/Fin.), David Jiříček (Plzeň), David Špaček (Sherbrooke Phoenix/QMJHL).

Útočníci: Petr Hauser (Sparta Praha), Adam Měchura (Liberec), Tomáš Urban, Daniel Herčík (oba Pardubice), Matouš Menšík (Jihlava), Jaroslav Chmelař (Providence College/NCAA), Michal Gut (Everett/WHL), Martin Ryšavý (Moose Jaw/WHL), Gabriel Szturc (Kelowna/WHL), Ivan Ivan (Cape Breton/QMJHL), Petr Gajda (Litoměřice), Ivo Sedláček (Kometa Brno), Jiří Kulich (Karlovy Vary), Matyáš Šapovaliv (Saginaw Spirit/OHL), Jan Myšák (Hamilton Bulldogs/OHL), Jakub Kos (Ilves Tampere/Fin.).