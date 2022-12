Trenér dvacítky Rulík: Pokud nepodáme týmový výkon, jednotlivci to nezachrání

Halifax (Kanada) - Trenér českých juniorů Radim Rulík před startem mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě zdůraznil, že jedinou cestou za úspěchem bude soudržný a týmový výkon. Přestože má v kádru hned několik vycházejících hvězdiček, zdůraznil, že jako jednotlivci toho hráči individuálně příliš nezmůžou.

"Pokud budou hráči jako David Jiříček či Standa Svozil v dobrém rozpoložení, tak jedině dobře, ale my musíme hrát týmový hokej. Máme to tak postavené. V téhle kategorii rozhoduje tým. Pokud nebude týmový výkon, tak jednotlivci to nezachrání. Ti se mohou naopak ukázat v tom týmovém výkonu," řekl Rulík v on-line rozhovoru s novináři.

Každý z hráčů musí odevzdat maximum pro tým. "Potřebujeme každého hráče, který bude mít prostor a bude v sestavě, aby podal výkon na hraně svých možností. Tohle se týká úplně všech kluků. Pokud chceme postoupit do play off, což je teď náš jediný cíl, abychom se dostali ze skupiny, budeme skutečně potřebovat, aby každý hráč nechal na ledě všechno," doplnil Rulík.

Své pocity z týmu po přípravných zápasech, v nichž jeho svěřenci porazili již v zámoří nejprve Lotyšsko 6:3 a pak prohráli v generálce se Švýcary, ale nechtěl konkretizovat.

"Uvidíme. Příprava byla ale vcelku dobrá. Oba přípravné zápasy byly dobré a přinesly přesně to, co jsme potřebovali. Koukáme hlavně na to, aby se budovala taková ta vnitřní síla toho týmu, abychom si na ledě víc a víc pomáhali, hráli dobře do systému a zlepšovali se každým střídáním. O to se budeme také snažit," prohlásil Rulík.

"I v tom zápasu se Švýcary - ačkoliv se nám nepovedl výsledkově - byly dobré herní pasáže. Ale i ty špatné, když jsme dostali dvě branky v naší přesilovce. Chyběl nám krok, když to tak řeknu, důraz a více vyhraných osobních soubojů, ale takhle to asi mělo být. Pro nás a naši mentalitu by nebylo ideální převálcovat někoho v přípravě, to by s naší mentalitou asi bylo to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Všichni by pak třeba šli do dalších zápasů s hlavou v oblacích," vysvětlil Rulík.

Klidné spaní ale nemá. "Já osobně nejsem v klidu už od té doby, co jsme začali kemp, protože si dobře uvědomuju, jak se ten hokej srovnal. Když pominu největší favority Kanadu, USA, Finsko, Švédsko, tak mezi těmi zbývajícími týmy může každý porazit každého. Záleží na momentální formě v daném utkání a na detailech," konstatoval Rulík.

Očekává, že se odehraje zcela jiný šampionát než ten, který byl z konce minulého roku přeložený na srpen. "Oproti létu to bude úplně jiné. Hráči jsou teď v zápasovém zatížení a bude to mít jinou úroveň, ten level bude vyšší. I když to v srpnu bylo výborné na to, že šlo o akci, kdy hráči neměli nic v nohách. Na tu dobu to byl skvělý turnaj," připomněl Rulík.

"Teď jsou všichni hráči rozehraní a to my to budeme mít o to těžší, protože konkurence těch týmů je obrovská.Není to tak, jak to bývávalo, že bylo jasně daných šest týmů a zbytek byli outsideři. Tady to v tuhle chvíli prostě není," dodal zkušený kouč.

Štědrý den z rutiny přípravy na turnaj nijak zvlášť nevybočí. "My nic neplánujeme. Máme hokej, hokej, hokej... Trénink, mítink, takové vstupní pohovory s hráči, pořád pracujeme na tom, abychom byli co nejlépe připravení na šampionát. A Štědrý den? Je to krásný svátek pro děti, ale myslím, že tady už jsou velcí dospělí kluci. Dojde asi na nějakou lepší večeři, ale myslím, že tím to bude asi vyřešené," nastínil Rulík.