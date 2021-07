Trenér Ducharme si postupem do finále vysloužil v Montrealu tříletou smlouvu

Montreal - Dominique Ducharme povede v NHL i nadále hokejisty Montrealu, s kterými postoupil do finále Stanleyova poháru. Vysloužil si tím jmenovaní stálým hlavním trenérem a s kanadským klubem dnes podepsal nový tříletý kontrakt.

Osmačtyřicetiletý Ducharme převzal Canadiens v únoru poté, co byl od mužstva odvolán Claude Julien, kterému dělal necelé tři roky asistenta. Montreal sice postoupil do play off s nejmenším bodovým ziskem ze všech účastníků bojů o Stanley Cup, ale pak došel až do finále, které hrál naposledy v roce 1993. V boji o titul měli navrch hokejisté Tampy Bay, kteří vyhráli 4:1 na zápasy.

Bývalý útočník Ducharme se stal 31. hlavním trenérem bohaté klubové historie. Před angažmá v Montrealu působil v juniorské soutěži QMJHL.