Trenér Conte si s vedením Interu vyhodnotí sezonu bez záště

Kolín nad Rýnem - Přestože fotbalisté Interu Milán díky druhému místu v italské lize zaznamenali nejlepší výsledek od ročníku 2010/11 a v Evropské lize došli až do finále, budoucnost trenéra Antonia Conteho je po jediné sezoně na lavičce "Nerazzurri" nejistá. Po krátkém odpočinku se Conte sejde s vedením klubu, s nímž si vyhodnotí sezonu a naplánuje budoucnost Interu, ať už se ho bude týkat, či nikoliv.

"Žádná zášť neexistuje, ať už z mé strany nebo od klubu. S určitými lidmi jsem už pracoval, takže to žádný problém není. Je to o pohledech na určité situace, kterým jsem v sezoně čelil a při vší úctě ke všem se mi nelíbily. Mám rodinu a musím vědět, jestli je mojí prioritou fotbal, nebo rodina," řekl Conte pro Sky Sport Italia po páteční prohře 2:3 se Sevillou ve finále Evropské ligy.

"Pokud nějaké situace ovlivňují moji rodinu, tak mi to vadí. Všechno má své hranice a musím zjistit, kde je mám já. Vyjasníme si vše bez záště, protože vždycky budu vděčný za to, že jsem mohl v Interu strávit tak skvělý rok. Na druhé straně to bylo velmi těžké," prohlásil jednapadesátiletý rodák z Lecce.

Neuvedl však, co nepříjemného ho v průběhu sezony potkalo. "Jestli si myslíte, že odstoupím, tak ne. Řekl jsem, co si myslím. Slyšeli jste má slova, ta se nemění. Něco se stalo a nemá cenu chodit kolem horké kaše. Uvidíme, jestli jsou všichni připravení něco příští rok změnit poté, co se mi stalo," prohlásil bývalý trenér Juventusu, italské reprezentace nebo Chelsea.

Situaci vyřeší s vedením klubu. "Vrátíme se do Milána, dva tři dny si odpočineme, a pak se v klidu sejdeme. Je jedině správně, že si vyhodnotíme sezonu. Na všechno se v klidu podíváme a pokusíme se naplánovat budoucnost Interu, ať už to bude se mnou, nebo beze mě," konstatoval Conte.

"Být koučem Interu je úžasné. Děkuju majitelům za to, že mi tuhle skvělou zkušenost dopřáli. Pokud můžu říct jedno, pak to, že to stálo za to a vždycky budu vděčný těm, díky nimž jsem tuhle úžasnou zkušenost mohl zažít," řekl Conte, který má v klubu smlouvu do roku 2022.

Nabyté zkušenosti z uplynulého ročníku podle něj Inter v budoucnu zužitkuje. "Hráči celou sezonu tvrdě pracovali a hodně se zlepšili. Dosáhli na důležité finále. Mnoho mladých hráčů získalo velkou dávku zkušeností. Na této cestě mohou pokračovat s velkým sebevědomím," uvedl bývalý hráč Juventusu.

Inter proti Seville vedl, ale španělský tým otočil skóre. Conteho svěřenci ještě v prvním poločase srovnali na 2:2. O rekordním šestém triumfu v Evropské lize rozhodl andaluský celek v 74. minutě, kdy Romelu Lukaku nešťastně usměrnil míč do vlastní sítě. "Ničeho teď moc nelituju, hráči do toho dali opravdu všechno proti týmu, který je na takové zápasy zvyklý. Podle mě nakonec rozhodly jejich zkušenosti," prohlásil Conte.