Trenér brankářů Orct má s výhledem na OH prozatím dost zamotanou hlavu

Praha - Trenér brankářů hokejové reprezentace Zdeněk Orct přiznal, že má v těchto dnech dost zamotanou hlavu ohledně otázky obsazení brankoviště na olympijském turnaji v Pekingu. Důvod je zřejmý. V zámořské NHL se zatím příliš nedostalo na zkušenější brankáře, o slovo se naopak nahlas přihlásili ti mladší, jejichž nominace by však s sebou přinášela určitá rizika.

"Samozřejmě radost z toho nemám, to je jednoznačný. Když člověk dělá tu první nominaci, tak vychází z nějakého předpokladu. Takže jsme počítali s trojicí Petr Mrázek, Pavel Francouz, David Rittich. Všichni tři měli nebo ještě mají zdravotní problémy. Čekám, co z toho nakonec bude," řekl Orct během dnešního rozhovoru s novináři.

Alespoň malou úlevu ale nabízí počínání mladších gólmanů v NHL. To mě samozřejmě těší, že chytá hodně Vítek Vaněček, také Karel Vejmelka se dostává do brány, ještě bych čekal, že by mohl dostat více šancí Daniel Vladař, i když to má v Calgary přes Markströma těžké," připustil Orct.

Překvapením pro něho byl především Vejmelka, který do NHL v barvách Arizony doslova vlétl. "Nedělám závěry z pěti nebo deseti zápasů. Pro mě je nějakým měřítkem alespoň půl sezony. Když mu to vydrží, tak klobouk dolů. A jen mu fandím," prohlásil Orct.

"Abych se přiznal, nečekal jsem, že takhle zapadne mezi tu elitu do NHL. Je to pro mě překvapení. Navíc po sezoně v Brně, která bych řekl, že nepatřila k těm jeho úplně nejlepším. Podle mého chytal rok předtím líp. Ale to je také věc toho mančaftu, gólman to sám neutáhne," zdůraznil Orct. "Samozřejmě mu nahrává, v jakém je týmu, že se jim zranila jednička, nevyšlo to dvojce, je to jedno s druhým, ale i to k tomu patří," dodal.

Netajil, že aktuální stav věcí je komplikací. Liší se totiž od původních záměrů dost diametrálně. "Teď kdyby ta olympiáda byla, tak nezůstává moc z toho, co jsme měli v plánu. 'Vaňous' ale předvádí výborné výkony, tak proč by to nemohl předvést i na olympiádě," uvedl Orct.

S ohledem na zkušenosti jde pak ale o určité riziko, výpravu do velké neznámé. "Pak se nabízí otázka, kterou cestou jít. Tady máme odzkoušeného - i když svým způsobem nezkušeného - Šimona Hrubce, máme tu Romana Willa... Pořád však věřím tomu, že se ti zkušení kluci dají dohromady," konstatoval Orct.

Přes delší výpadek by se nebál ani sázky na Francouze, jenž hájil branku Colorada naposledy loni koncem srpna. "Je to čtrnáctidenní turnaj a je to o momentální formě. Sám jsem byl třeba gólman, který i když dva měsíce nechytal, tak se mu po dvou měsících bez chytání chytalo pořád dobře," připomněl Orct.

"Jako trenér ale poznávám, že vzít takového gólmana, to je padesát na padesát. Proto bych vzal raději gólmana, který bude v laufu. Důležité je však také zohlednit, aby ti kluci spolu dobře vycházeli a tvořili skutečně jeden tým, aby se podpořili a byla tam ta správná chemie," prohlásil Orct.