Trenér baseballistů Chadim viděl na mistrovství Evropy i cestu k medaili

Brno - Trenér české baseballové reprezentace Pavel Chadim byl šťastný, že jeho výběr zakončil domácí mistrovství Evropy vítězně. Češi porazili v sobotním boji o 5. místo Izrael 5:1 a napodobili před 1542 fanoušky v Brně umístění z posledních tří turnajů. Dvaapadesátiletý Chadim novinářům řekl, že viděl během turnaje i cestu za historickou medailí. I tak si podle něj národní tým zachoval tvář a splnil si v bouřlivé divácké kulise jeden ze snů.

"Každý tým chce končit turnaj výhrou. Mysleli jsme si sice, že budeme třeba Španělsku a Británii blíž, ale něco nám nevyšlo. Na druhou stranu jsme prohráli s nejlepšími, protože tyto dva týmy hrají v neděli finále," uvedl Chadim. "Na bedně je tak ucpáno, že jsme rádi, že jsme v tak silné evropské konkurenci uspěli. Hráli jsme i s třemi 'americkými' týmy a dva z nich jsme porazili. Neztratili jsme tvář a zakončili to dvěma vítězstvími. Člověk si toho musí s pokorou vážit," řekl Chadim.

Češi porazili stříbrné medailisty z minulého ME Izraelce díky spolehlivé obraně a čtyřem bodům ve čtyřech úvodních směnách. Zopakovali umístění z let 2016, 2019 a 2021, pátí skončili posedmé v historii.

"Izraelci jsou účastníci olympijských her z Tokia, obhájci stříbra a tým, který jsme na mistrovství Evropy ještě nikdy neporazili. Samozřejmě, že každý sportovec chce medaili a vyhrát zlato. Ale turnaj před tolika diváky a v takovém zájmu, to byl sen. A ten sen se nám splnil," doplnil Chadim.

Národní tým sice nedosáhl na hlavní cíl, kterým byla premiérová medaile, zkušený kouč však uvedl, že nebyla daleko. Podle něj budou mít Češi šanci i v dalších letech. "Na sto procent. Já tu cestu viděl i letos. Viděl jsem, že kdybychom se dostali přes Velkou Británii, tak máme v semifinále Německo. A věřil jsem, že Satka (nadhazovač Ondřej Satoria) to Německo porazí. Dokonce jsem tu cestu do finále viděl jednodušší, než pak získat třetí místo," líčil.

"Jestli se mě ale ptáte, jestli jsme papírově třetí, tak nejsme. Jestli Holandsko urve bronz, tak rozhodně nemohu velkohubě vyhlašovat, že jsme do třetího místa. Ty první tři týmy jsou skutečně nadpozemské. Nebo alespoň jsou letos. Tento rok bych řekl, že je to finále USA proti Kubě," přirovnal týmy Británie a Španělska k výběrům zámořských soupeřů.

Na svůj tým byl Chadim hrdý. Jediné, co jej mrzelo, byly právě vysoké prohry se Španělskem (0:9) ve skupině A a Británií (2:12) ve čtvrtfinále. "Strašně mě mrzí, že jsme ta dvě utkání prohráli jasně. Sice jsme Španěly udrželi do deseti bodů a nechali se na to fanoušky dívat na devět směn, jakákoliv prohra o rozdíl mě ale osobně strašně bolí," řekl kouč. "Teď se nám ale podařily dvě záplaty. Poprvé jsme dali Francouzům o rozdíl a nyní jsme porazili účastníka olympijských her, což je cenný skalp," doplnil Chadim.

Národní celek podle něj ukázal, že má budoucnost, aby se o historickou medaili utkal také za další dva roky. "Je to o nadhazovačích. Strašně dobré nadhazovače jsme teď měli na mistrovství světa juniorů na začátku září. Když tihle kluci budou pracovat, tak do dvou tří let mohou být v mužském národním týmu. Najít polaře je řekněme jednodušší, protože vždy v té silné extralize někdo vyjede," uvedl Chadim.

Český baseball má za sebou přelomový rok, v němž se zúčastnil poprvé World Baseball Classic. V elitní společnosti skončil čtvrtý ve skupině a zajistil si účast na turnaji v roce 2026.

"Bylo to strašně fyzicky náročné. Od prvního ledna jsme jeli těžkou přípravu. Z deseti nadhazovačů má půlka nějaké v uvozovkách tajné zranění. Namátkou třeba Marek Minařík, Jan Novák nebo Jeff Barto. Satkovi (Satoriovi) se zase narodil dva dny před šampionátem syn a on nemohl jet na přípravu. To, jak zaházel na turnaji skvěle, jsme si ani nemohli v konkurenci skvělých pálkařů představit. Nebylo to jednoduché," uvedl Chadim.