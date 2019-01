Praha - O konkrétních cílech Ester Ledecké na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování se v týmu olympijské šampionky v superobřím slalomu nahlas nemluví. Trenér Tomáš Bank si ale myslí, že největší šanci má ve sjezdu. Česká hvězda se příští týden v Aare představí rovněž v super-G a kombinaci.

Už uplynul skoro rok od šokujícího triumfu Ledecké na hrách v Pchjongčchangu v super-G. Trenér Bank vítěznou jízdu párkrát viděl. "Spíš mě baví ty komentáře. Většinou komentátory znám osobně," řekl Bank novinářům.

Svět kolem třiadvacetileté Ledecké, jež v Koreji také potvrdila svoji suverenitu v paralelním obřím slalomu na snowboardu, se vzhledem k dvěma olympijským zlatům radikálně změnil. Samotná závodnice ale podle Banka zůstala stejná. "Šampionkou byla už předtím a na její osobnosti se nic velkého nezměnilo," podotkl Bank.

Jeho svět ale nabral jiné obrátky. "Dostal jsem se víc do popředí kamer, než jsem byl zvyklý," uvedl Bank, který dříve vedl ve Světovém poháru bratra Ondřeje. "Tenkrát to bylo o závodnících a jako trenér jsem byl v pozadí," dodal.

Do dějiště mistrovství světa zamíří Bank s Ledeckou ve čtvrtek. Představy o výsledcích má, nahlas je ale vyřknout nesmí. "V týmu jsme se asi před čtrnácti dny dohodli, že to říkat nebudeme, abychom Ester nedostávali pod větší tlak, protože už tak je ze všech stran docela vysoký," vysvětlil dvaačtyřicetiletý Tomáš Bank.

Nemluvil tedy o konkrétních metách, ale naznačil, že nejvíce od Ledecké čeká ve sjezdu. "Mohla by tam mít větší šance než v super-G, i když u Ester člověk nikdy neví," řekl s úsměvem Bank a doplnil: "Když si trať vyzkouší a zjistí, že to není tak hrozný, a něčím se totálně nevyděsí, tak to většinou pomůže. Proto jí sjezd vyhovuje víc."

Ohledně superobřího slalomu Bank doufá, že bude trať vytyčená "do rychla". "A všechno se musí sejít a sednout jí to," přál si trenér. Otázkou pak je, jak Ledecká zvládne kombinaci. "Musí jí vyjít sjezd a neudělat velkou chybu ve slalomu, pak to může být zajímavý," řekl Bank a poznamenal, že ve slalomových brankách Ledecká v zimě jezdila zatím jen dvakrát.

Na sjezdařském šampionátu startovala Ledecká poprvé předloni ve Svatém Mořici a skončila dvacátá v kombinaci. O místo horší byla ve sjezdu a v super-G obsadila 29. místo.

V této sezoně jela Ledecká zatím jedenáct lyžařských závodů Světového poháru, z toho šest sjezdů a pět super-G. Lepší výsledky měla ve sjezdu, v kterém se blýskla osmým místem v Cortině d'Ampezzo a desátá byla v Lake Louise.

"Je to nahoru dolů. Některé výsledky jsou hodně kvalitní, některé jízdy vynikající a ta úplně nejlepší byla v tréninku," připomněl Bank vítězství v tréninku sjezdu ve Val Gardeně.

Týden před šampionátem se Ledecké ale nedařilo v Ga-Pa. V superobřím slalomu spadla a ve sjezdu udělala velkou chybu. "Utržila jen psychické, ne fyzické šrámy. Snad se z toho do Aare dostane," poukázal Bank na to, že u Ledecké je klíčová sebedůvěra. "Potřebuje ji i tréninkem zase nahnat. Když se jí povedou dvě tři jízdy, tak se dostane do pohody a může se nastartovat," doufal.

Dlouho se spekulovalo, jaký šampionát Ledecká vlastně pojede. Sjezdařský se totiž překrývá se snowboardingovým v americkém Park City a oba stihnout nelze. Nakonec padla volba na lyže. "Já jsem moc nepochyboval, že si vybere lyžování, ale ani nevím, kdo byl rozhodující faktor. Já byl spíš pozorovatel a věřil jsem," řekl Bank.

V dějišti mistrovství světa v Aare se Ledecké ekipa ubytuje v pronajatém domě. Před prvním pondělním tréninkem sjezdu a úterním super-G by měla trénovat i slalom. "Musíme ale opatrně, protože je (slalom) nejnáročnější na její pohybový aparát. Musíme zvážit, aby byla před super-G ve formě a nic ji nebolelo," upozornil Bank.

Právě kvůli problémům se zády loni ve finále Světového poháru v Aare nedokončila Ledecká superobří slalom. Aktuálně je podle Banka v pořádku. "V současné chvíli zdraví neřešíme vůbec, je v pohodě," řekl trenér a pro jistotu to pro štěstí zaklepal.