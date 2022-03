Trenér Augusta: Chybovat můžeme všichni, ale je smutné, jak to dnes skončilo

Liberec - Hodně rozčarovaný přišel k novinářům po třetí čtvrtfinálové bitvě mezi hokejisty Liberce a Sparty kouč Severočechů Patrik Augusta. Důvodem byla situace z poslední minuty, která vyrovnanou bitvu rozhodla. V čase 59:05 byl potřetí v zápase vyloučen zkušený útočník domácích Jakub Klepiš. Sudí ho potrestali za držení a hostům stačilo z přesilovky na vítězný gól jen 26 sekund. Sparta si tak připsala ve třetím duelu série třetí vítězství a Bílí Tygři se musí pokusit o zázrak, pokud chtějí do semifinále na úkor Pražanů.

"Jsem hrozně smutný z toho, jak to nedůstojně skončilo. A je mi líto těch dvaceti borců, kteří tam padají po hubě a hrají se zlomeninami, s teplotami a s čímkoliv, když to pak rozhodne, co to dneska rozhodlo. Bylo to jednoznačně špatné vyloučení, kde ten faul prostě nebyl," řekl Augusta k diskutabilnímu okamžiku, při němž šel Miroslav Forman hodně ochotně k zemi po nevinně vyhlížejícím kontaktu s Klepišem.

"Hráč hostů to lehce přifilmoval, odpískat tohle v poslední minutě takového utkání, jemuž by slušelo, ať vyhraje regulérně jeden nebo druhý tým, je pro mě obrovské zklamání. Je to smutné pro hokej, pro diváky a hlavně pro nás," dodal Augusta.

Sudí liberecké střídačce důvod, proč Klepiše vyloučili, blíže nevysvětlili. Jediným vodítkem se tak stal samotný přestupek - držení. "S námi se nikdo nebaví. Rozhodčí si pravděpodobně myslel, že to byla vražda. A takhle to celé dopadlo. Vím, že všichni jsme lidi a můžeme chybovat, ale nezlobte se na mě... V poslední minutě takového utkání, kdy se rozhoduje o celé sérii, to je smutný," prohlásil Augusta. "Nechci tady stát v pozici, že nějak brečím, jen bych si přál, aby to bylo férové."

Situace z poslední minuty základní hrací doby byla pro Bílé Tygry ještě o to složitější, jak velkou zbraní je přesilovka pro Spartu. Za tři zápasy nastříleli Pražané celkem 12 gólů, přičemž poloviny z nich dosáhli právě v početní výhodě.

"My jsme jich dnes spoustu ubránili. Hráči podali výkon na hranici svých možností, všichni jste viděli tu obětavost, jak jsme blokovali střely, ubránili jsme dvě oslabení ve třech, což je fantastické. Ale síla Sparty v přesilovkách je taková, že čím více jich budou mít, tím je větší šance, že tam nějaký gól padne. Bohužel se to tak dneska i stalo," mrzelo Augustu.

Dvaapadesátiletý kouč však zároveň přiznal, že na lámání chleba až v poslední minutě nemuselo dojít. "Myslím, že oproti těm utkáním na Spartě jsme si dnes vytvořili spoustu kvalitních příležitostí. Byly tam i hezké akce, ale bohužel - ať už to bylo naší neproduktivitou nebo výborným výkonem brankáře Sparty - jsme nedali o ten gól víc už dříve my. Myslím, že šance jsme na to měli. Oba brankáři však v tomhle skvělém utkání chytali fantasticky," ocenil Augusta výkony Petra Kváči a jeho protějšku Matěje Machovského.

Jak těžké bude nyní pro Severočechy najít sílu a víru, že celá série může ještě skončit postupem do semifinále? "Je to těžké teď v tuhle chvíli, ale zítra je nový den a nová šance pro nás. My jsme v té sérii byli každý zápas o krůček lepší v tom našem výkonu proti neskutečně silné a nadupané Spartě, dnes si dovolím říct, že to bylo o dva krůčky. Zítra podáme ještě lepší výkon a Spartu porazíme," ujistil Augusta.