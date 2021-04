Trenér Arsenalu věří, že Aubameyang brzy opět najde střeleckou formu

Londýn - Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta věří, že útočník Pierre-Emerick Aubameyang brzy najde ztracenou střeleckou formu. Radost naopak kouči londýnského celku, který ve čtvrtek čeká úvodní čtvrtfinále Evropské ligy se Slavií, dělají výkony Alexandra Lacazetta.

Aubameyang v minulých dvou sezonách v 31 zápasech za Arsenal nastřílel 29 branek, ale od podpisu nové smlouvy loni v září se mu zdaleka tolik nedaří. V 31 utkáních tohoho ročníku dal 14 branek.

"Je snadné to spojit s podpisem nové smlouvy, ale já nejsem takhle podezřívavý," citovala Artetu agentura Reuters. "Bavili jsme se o tom, jaké jsou jeho cíle a má velké ambice. Ale udržet si tak vysokou úroveň výkonů není snadné," dodal.

"Probírali jsme, kolik gólů by měl dát, aby nám to pomohlo k dobrému umístění. V poslední době to nebylo takové jako dřív, ale není to jen jeho vina," prohlásil Arteta.

"Nicméně v nejbližších zápasech potřebujeme Aubu ve formě, abychom měli šanci dosáhnout na to, co chceme," uvedl španělský kouč Arsenalu, kterému v Premier League patří až deváté místo.

Radost Artetovi naopak dělá Lacazette, který před reprezentační přestávkou nasbíral tři góly ve čtyřech zápasech. A okamžitě se objevily zprávy, že o devětadvacetiletého útočníka se zajímá Sevilla, AS Řím nebo Atlético Madrid.

"Mám vždycky radost, když se o našich hráčích spekuluje, protože to znamená, že se jim daří a sledují je konkurenční kluby. Jeho situaci budeme řešit v létě, promluvíme si a dáme mu nabídku," připomněl Arteta, že za rok skončí Lacazettovi v Londýně smlouva.