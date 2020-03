Trenér Arsenalu Arteta má koronavirus, lize hrozí přerušení

Londýn - Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta se nakazil koronavirem. Víkendový zápas jeho týmu proti Brightonu byl odložen a kluby anglické ligy svolaly na dnešek mimořádné jednání o dalším programu soutěže, které teď hrozí přerušení. První případ nákazy oznámila také Chelsea, na COVID-19 byl pozitivně testován mladý anglický reprezentant Callum Hudson-Odoi.

Před zveřejněním prvních případů kluby Premier League ještě ve čtvrtek plánovaly, že budou na rozdíl od většiny evropských lig pokračovat v programu s diváky na tribunách.

"Je to velké zklamání. Podrobil jsem se testu okamžitě, jakmile jsem se začal cítit špatně. Vrátím se do práce hned, jak to bude možné," uvedl Arteta, po jehož potvrzené nákaze skončil v karanténě celý první tým Arsenalu včetně trenérského štábu a členů mládežnické akademie. "Je zřejmé, že nebudeme moci odehrát několik zápasů v plánovaných termínech," uvedlo vedení klubu.

Už ve středu bylo z preventivních důvodů zrušeno ligové utkání Arsenalu proti Manchesteru City, protože "Kanonýři" přišli v závěru února v Evropské lize do kontaktu s majitelem Olympiakosu Pireus Evangelosem Marinakisem. Ten v úterý oznámil, že má koronavirus.