Trend v Británii zůstává příznivý, další rekordní nárůst v Rusku

Berlín/Moskva/Madrid - Británie hlásí 539 mrtvých za den, trend však zůstává příznivý. V Německu za středu přibylo 1284 lidí nakažených koronavirem, což je vyšší nárůst než za úterý. Nakažených je celkem 166.091, nejvíc v Bavorsku. Itálie hlásí 279 nových úmrtí po nákaze, o sto méně než ve středu. Rusko zaznamenalo další rekordní denní nárůst nakažených. Ve středu jich přibylo 11.231 a infikovaných je tak celkově téměř 180.000. Počet zemřelých ve Španělsku nově vzrostl o 213, oproti středě jde o mírný pokles. Švédsko má přes 3000 obětí koronaviru, nejvíce ve Skandinávii. Belgie i Nizozemsko hlásí opět méně než sto mrtvých.

Británie hlásí 539 mrtvých za den, trend však zůstává příznivý

Počet úmrtí oficiálně spojovaných s nemocí covid-19 v Británii vzrostl na 30.615 po nahlášení dalších 539 případů během 24 hodin. Dnešní denní bilance je nižší než v úterý a ve středu, ještě výrazněji pak poklesla oproti minulému čtvrtku, kdy bylo hlášeno 674 nových obětí. Čerstvé informace oznámil na pravidelné vládní tiskové konferenci britský ministr zahraničí Dominic Raab.

Trend průměrného počtu mrtvých za posledních sedm dní je v Británii nadále sestupný. Oficiální britská bilance epidemie covidu-19 je však nejhorší v Evropě, tu italskou převýšila v úterý, když narostla o 693 zemřelých.

Britská vláda mezinárodní srovnávání odmítá a poukazuje na odlišné okolnosti v jednotlivých zemích, Raab dnes nicméně označil počet úmrtí za "vystřízlivění pro nás všechny". Zároveň řekl, že tzv. reprodukční číslo, což je údaj vyjadřující počet lidí, které jedna infikovaná osoba dále nakazí, je nyní podle vládních expertů v Británii menší než jedna. To by znamenalo, že koronavirová nákaza bude v zemi ustupovat. Díky dodržování preventivních opatření může nyní Spojené království pomýšlet na "další fázi", citoval šéfa diplomacie zpravodajský web BBC.

Uvolňování karanténního režimu by mohlo začít už v noci na pondělí po napjatě očekávaném projevu předsedy vlády Borise Johnsona, žádné dramatické změny se ale po víkendu nečekají. Ministr zahraničí před novináři varoval před ukončením praxe "sociálních rozestupů", které by přineslo výrazné zhoršení epidemiologické situace. "Tím se spustí další karanténa," řekl Raab.

Itálie hlásí 279 nových úmrtí po nákaze, o sto méně než ve středu

V Itálii za poslední den zemřelo po nákaze koronavirem 274 lidí. Je to téměř o sto méně než ve středu, kdy země zaznamenala 369 mrtvých s nemocí covid-19. Celkem si už epidemie v zemi vyžádala bezmála 30.000 obětí. S odvoláním na úřad civilní ochrany o tom dnes informovala agentura Reuters. Nově nakažených dnes přibylo 1401, což je téměř stejně jako středečních 1444.

Od začátku epidemie v druhé půli února zemřelo v Itálii s covidem-19 již 29.958 lidí. Zemi to řadí na třetí místo na světě co do počtu úmrtí - první jsou Spojené státy a druhá Británie. Z hlediska potvrzených případů koronaviru, kterých je v Itálii už 215.858, je jihoevropská země rovněž třetí, po USA a Španělsku.

Šedesátimilionová Itálie momentálně registruje 89.624 nemocných s covidem-19, což je asi o 1900 méně než o den dříve. Pacientů na jednotkách intenzivní péče za poslední den ubylo o více než dvě desítky, nyní jich je 1311. Přes 96.000 osob se dosud z covidu-19 uzdravilo.

Úřad rovněž sdělil, že od začátku koronavirové krize bylo provedeno 1,56 milionu testů, z toho přibližně 14.000 za posledních 24 hodin.

Italská vláda od pondělka začala uvolňovat omezení volného pohybu lidí a země se tak po téměř dvou měsících přísné karantény začíná pomalu vracet do normálních kolejí. Po osmi týdnech mohli v pondělí lidé poprvé na procházku či si jít zaběhat do parku a v rámci svého regionu mohou opět navštěvovat své blízké. Dosud mohli jen na nákup, k lékaři či do práce. Znovu se v zemi rozběhla i průmyslová výroba, v níž dosud fungovaly pouze provozy nezbytné pro chod státu.

Zavřené jsou ale dál školy, kina, divadla, většina obchodů, stejně jako bary a restaurace. Ty se mají podle nynějšího harmonogramu otevřít 1. června, od pondělka ale mohou prodávat jídlo či nápoje s sebou.

Francouzský premiér: Vývoj umožňuje v pondělí zahájit uvolňování

Vývoj epidemiologické situace z posledních dní umožňuje Francii zahájit v pondělí po téměř dvou měsících postupné uvolňování celostátní karantény. Po zasedání vlády to dnes oznámil francouzský premiér Édouard Philippe. Omezení pohybu obyvatel přestanou platit i v pařížském regionu Île-de-France, ačkoli zde pacienti s koronavirem přibývají výrazně rychleji než v jiných částech země, a nebudou se už vztahovat ani na "zranitelné" skupiny. Vláda nicméně v obou případech doporučuje pokračovat v izolaci.

Datum 11. května bylo už několik týdnů skloňováno coby plánovaný začátek obnovování pozastavených aktivit. I po představení konkrétnější strategie na začátku minulého týdne ale přetrvávaly u řady bodů nejasnosti, zatímco vláda varovala, že vše závisí na vývoji dat ohledně šíření nákazy. Premiér Philippe nyní příchod "nové etapy" potvrdil.

"Vzhledem ke zdravotnickým výsledkům zaznamenaným v posledních dnech můžeme v pondělí 11. května začít s postupným rušením karantény," citoval předsedu vlády deník Le Monde. Ministr zdravotnictví Olivier Véran informoval, že Francie zvýšila kapacity testování obyvatel na potřebnou úroveň a dokáže zpracovat 700.000 vzorků týdně.

V pondělí tak může začít návrat do některých vzdělávacích zařízení a otevírání obchodů s jiným než nezbytným zbožím. Povinnou izolaci už nebudou mít nařízené ani skupiny obyvatel, pro které představuje koronavirus největší hrozbu. Philippe jim ovšem doporučil preventivní opatření nadále dodržovat, stejně tak vyzval občany, aby v co největší míře dál pracovali z domovů. Stále bude platit zákaz shromažďování více než deseti osob, rovněž zůstávají uzavřené francouzské hranice.

"Dobrá zpráva je, že jsme ve stavu, kdy můžeme potvrdit rušení karantény na celém území. Méně dobrá zpráva je, že některé departementy nemají tak dobré výsledky, jak jsme doufali," konstatoval premiér.

Francouzská vláda začíná s novou fází boje proti nákaze vyhodnocovat epidemiologickou situaci po jednotlivých regionech, kterým přidělila červenou nebo zelenou barvu podle míry rizika. Jako "zelené" jsou označovány ty části země, v nichž jsou k dispozici značné kapacity nemocniční péče i testování potenciálních nakažených. Pokud se tam situace v následujících třech týdnech nezhorší, bude na začátku června přicházet v úvahu obnovení prezenční výuky na středních školách či otevření kavárena restaurací.

"V dalších departementech ještě virus aktivně cirkuluje a nemocnice zůstávají pod velkým tlakem. Tady hovoříme o 'červených' departementech. Odvolávání karantény je tam možné s určitými omezeními: žádné otevírání středních škol, žádné otevírání parků a zahrad," pokračoval Philippe.

Francie je v tomto směru "rozdělená vedví", přičemž horší situace panuje na celém severovýchodě včetně Paříže. Zejména postup v Île-de-France podle premiéra vyžaduje maximální ostražitost. "Vyzýváme obyvatele Île-de-France, aby omezili vycházení jen na zcela nezbytné přesuny," dodal ministr zdravotnictví. Na používání místní hromadné dopravy se podle vlády budou vztahovat zvláštní opatření.

Omezení pohybu obyvatel platí ve Francii od 17. března, ještě déle trvá uzavírka škol a restaurací či barů. Vláda ve středu večer evidovala 25.809 úmrtí způsobených koronavirem a přes 170.000 pozitivně testovaných lidí. Počet obětí nákazy v zemi stále stoupá o stovky denně, na jednotkách intenzivní péče bylo ve středu stále přes 3000 pacientů s covidem-19.

Francie opět hlásí méně než 200 úmrtí s koronavirem za den

Oficiální francouzská bilance obětí covidu-19 za den stoupla z 25.809 úmrtí na 25.987, což znamená menší nárůst než v předchozích třech dnech. Denní přírůstek se zároveň potřetí v tomto měsíci dostal pod hranici 200 mrtvých, čímž se potvrzuje sestupný trend zahájený ve druhém dubnovém týdnu. Opět výrazně klesl počet pacientů s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče, podle agentury Reuters je jich poprvé od 25. března méně než 3000.

Nová čísla francouzského ministerstva zdravotnictví potvrzují slova o pozitivním vývoji, kterými premiér Édouard Philippe zahajoval dnešní projev o uvolňování opatření zavedených v boji proti koronaviru. Od pondělka budou moci lidé ve Francii volně vycházet na ulici, pro děti se opět otevřou mateřské a základní školy a provoz obnoví některé dočasně uzavřené podniky.

Vrchol epidemie zažívala země na začátku dubna, kdy bylo ve vážném stavu hospitalizováno na 7000 lidí s covidem-19. Dnes vláda hlásila 2961 nemocných na JIP, což je oproti středeční statistice pokles o 186 případů. Celkem zůstávalo v nemocniční péči 23.208 lidí, přičemž tento údaj dosáhl maxima 14. dubna a od té doby neustále klesá.

Bilance úmrtí připisovaných nemoci z koronaviru narostla o 178 poté, co nemocnice za den nahlásily 149 obětí a domovy důchodců dalších 29. Z covidu-19 se naopak po hospitalizaci uzdravilo už více než 55.000 lidí, uvádí deník Le Monde. Nákaza koronavirem podle oficiálních údajů postihla přes 170.000 obyvatel Francie.

V Německu ve středu přibylo 1284 lidí s covidem-19, zemřelo 123

V Německu za středu přibylo 1284 lidí nakažených koronavirem, což je vyšší nárůst než za úterý, kdy bylo hlášeno 947 nových případů. V důsledku komplikací souvisejících s nemocí covid-19 zemřelo dalších 123 lidí, což je oproti úterku méně. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Institutu Roberta Kocha. Celkem v Německu evidují 166.091 nakažených, z nichž dohromady 7119 lidí zemřelo.

Nejzasaženější spolkovou zemí je Bavorsko se skoro 43.660 případy koronavirové infekce a 2050 zemřelými.

Německá kancléřka Angela Merkelová se ve středu s ministerskými předsedy spolkových zemích dohodla třeba na tom, že se mohou otevřít všechny obchody, nebo že se dá sportovat pod širým nebem, i když zatím jen bezkontaktně. Od druhé poloviny měsíce se může na stadionech bez diváků hrát fotbalová bundesliga.

Rusko zaznamenalo další rekordní nárůst nakažených, přes 11.000

Rusko zaznamenalo další rekordní nárůst počtu lidí nakažených koronavirem za jeden den. Za středu jich přibylo více než 11.000 a infikovaných je tak celkem už téměř 180.000. Počet úmrtí pacientů s koronavirem zůstal další den v řadě pod hranicí jedné stovky. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil krizový štáb.

Za uplynulých 24 hodin se koronavirus SARS-CoV-2 potvrdil u dalších 11.231 testovaných osob. V zemi se 146 miliony obyvatel jde o dosud nejvyšší denní přírůstek a pátý den po sobě je nových případů přes deset tisíc. Celkově se podle zdravotnických úřadů doposud nakazilo 177.160 lidí. Rusko tak přeskočilo Francii a Německo a má pátý nejvyšší počet infikovaných na světě.

Denní přírůstky nově nakažených jsou v Rusku v poslední době stabilně vysoké a stabilní je nadále i bilance úmrtí, kterých je v květnu vždy méně než sto. Ve středu v souvislosti s nemocí covid-19, vyvolávanou koronavirem, zemřelo 88 pacientů. Celkem dosud v zemi podle krizového štábu zemřelo 1625 infikovaných osob.

Výrazněji se na druhé straně zvýšilo množství uzdravených pacientů, kterých za středu přibylo 2476. Vyléčených je nyní v Rusku už dohromady 23.803.

Na rekordním středečním přírůstku nakažených se hlavní měrou dál podílí Moskva, která je epidemií daleko nejvíce zasaženou oblastí Ruské federace. V ruské metropoli ve středu přibylo 6703 pozitivně testovaných a celkově jich je 92.676.

Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina je ale nakažených v jeho městě ve skutečnosti mnohem více. "Je zjevné, že ve městě je reálně nemocných ještě víc. Podle screeningů jsou jich kolem dvou až dvou a půl procenta ze všech obyvatel Moskvy. Přepočítáno na čísla je to okolo 300.000 lidí," řekl Sobjanin televiznímu kanálu Rossija-24. Dodal, že Moskva už registruje víc infikovaných než New York.

Dosavadní protinákazová opotření dnes Sobjanin prodloužil až do konce května. Nadále tak ve městě platí zákaz masových akcí, neotevřou se ani restaurace, kavárny, kadeřnictví, nákupní centra a parky, uvedl list Kommersant. Připomněl ale, že starosta už dříve povolil průmyslovým a stavebním podnikům od 12. května obnovit práci.

Sobjanin v televizi rovněž mimo jiné sdělil, že od 12. května bude ruském hlavním městě povinné nošení roušek a rukavic v prostředcích hromadné dopravy a na veřejných místech, a to pod hrozbou pokuty až 5000 rublů (cca 1700 Kč).

Španělsko registruje 213 nových úmrtí, o něco méně než ve středu

Ve Španělsku za uplynulých 24 hodin v souvislosti s covidem-19 zemřelo 213 lidí, oproti předchozímu dni se jedná o mírný pokles. Na začátku týdne byly denní přírůstky obětí pod 200. Celková bilance obětí je nyní 26.070, informoval s odvoláním na statistiky španělského ministerstva zdravotnictví deník El País.

Španělsko nyní registruje 221.447 případů nákazy, což je o 1122 více než předchozí den. Ve středu testy nákazu potvrdily ve 996 případech. Z celkového počtu nakažených se od počátku epidemie v zemi vyléčilo již 128.000 pacientů.

Co do počtu nakažených je Španělsko se 47 miliony obyvatel druhou nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech. Pokud jde o počet obětí, je na čtvrté příčce za USA, Británií a Itálií. První případ na španělské půdě úřady potvrdily na konci ledna, nemoc plně propukla v březnu.

Švédsko má přes 3000 obětí koronaviru, nejvíce ve Skandinávii

Počet obětí koronaviru ve Švédsku překročil 3000, za poslední den se zvýšil o 99. S odvoláním na místní úřady o tom dnes informovala agentura Reuters. Skandinávská země, která zvolila v boji s nákazou liberální přístup a nešla cestou karantény, má nejvíce úmrtí pacientů s nemocí covid-19 ze všech severských států. V přepočtu na obyvatele ale má obětí znatelně méně než Španělsko, Itálie či Británie.

Ve Švédsku od začátku epidemie zemřelo 3040 lidí, nakažených laboratorní testy potvrdily 24.623. Za poslední den se počet infikovaných zvýšil o 705, což je zhruba stejně jako ve středu, ale výrazně více, než během předcházejících dní, kdy byl počet nových případů zhruba poloviční.

Hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell o víkendu oznámil, že takzvané reprodukční číslo ve Švédsku kleslo pod hodnotou jedna, což znamená, že pandemie bude pozvolna ustupovat.

Švédsko v boji s koronavirem zvolilo rozdílný přístup, než většina evropských zemí, které se rozhodly omezit pohyb občanů pomocí mnoha restrikcí. Švédská vláda apelovala na zdravý rozum a lidem doporučila, že mají dodržovat odstupy a hygienická pravidla. Školy, restaurace i obchody zůstaly otevřené.

Desetimilionové Švédsko má v kontextu severských zemí relativně vyšší počet nakažených i mrtvých, ale v celoevropském srovnání si nevede špatně. Zatímco ve Švédsku zemřelo 3040 lidí, tak v pětimilionovém Dánsku mají mrtvých 506, v sousedním Norsku 216 a ve Finsku 252.

Belgie i Nizozemsko hlásí opět méně než sto mrtvých

V Belgii za posledních 24 hodin zemřelo s covidem-19 dalších 80 lidí. Denní nárůst se tak po středě, kdy místní úřady ohlásily 110 mrtvých, opět vrátil pod stovku, kde se drží od soboty. Nizozemsko méně než sto obětí denně hlásí od 30. dubna, dnes přibylo 84 úmrtí.

Celkový počet zemřelých s covidem-19 dnes v Belgii vzrostl na 8415. Nákaza koronavirem SARS-CoV-2 se v zemi potvrdila již u 51.420 lidí. Za posledních 24 hodin testy odhalily dalších 639 případů nákazy. Z 80 nových mrtvých jich 37 zemřelo v nemocnicích a 43 v domovech pro seniory.

V Belgii, která má 11,5 milionu obyvatel, dlouhodobě klesá počet aktivních případů nákazy a tento pozitivní trend podle místních úřadů pokračoval i v posledních 24 hodinách. Zatímco 98 lidí lékaři do nemocnic přijali, 244 jich propustili. Z celkových 2688 hospitalizovaných je nyní na jednotkách intenzivní péče 538 pacientů.

V Nizozemsku počet nakažených koronavirem vzrostl o 455 na 41.774. Jde o větší nárůst než v předchozích dnech, v úterý úřady hlásily 232 nově infikovaných. Zvýšil se i počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, přibylo jich 84, uvedl nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví (RIVM). Středeční bilance zemřelých byla 36, celkem s nemocí covid-19 v zemi se 17,5 miliony obyvatel zemřelo 5288 lidí.

Skutečná čísla jsou podle RIVM nicméně pravděpodobně vyšší, jelikož ve statistice jsou započtené pouze potvrzené případy. Třeba Belgie zahrnuje do statistiky i případy - především z domovů pro seniory - u kterých panuje jen podezření na covid-19 jako příčinu smrti.

Nizozemská vláda ve středu oznámila, že k uvolňování restriktivních opatření, která v boji proti koronaviru přijala před bezmála dvěma měsíci, přistoupí rychleji, než se očekávalo. Už v pondělí se otevřou například salóny krásy, kadeřnictví, masážní salóny či autoškoly. Už dříve vláda premiéra Marka Rutteho rozhodla, že v pondělí otevřou základní školy. Povoleny budou i bezkontaktní venkovní sporty.

Třetí ze zemí takzvaného Beneluxu, šestisettisícové Lucembursko, podle posledních údajů eviduje 3851 potvrzených případů nákazy koronavirem a 98 úmrtí s nemocí covid-19. V nemocnicích západoevropského velkovévodství zůstává 118 pacientů s nákazou koronavirem.