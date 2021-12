Trefy Hronka a Zachy v NHL k výhrám nevedly

Pavel Zacha z New Jersey vstřelil gól Nashvillu v utkání hokejové NHL, které se hrálo 10. prosince 2021.

New York - Hokejový obránce Filip Hronek vsítil v NHL po přihrávce Filipa Zadiny gól a navrch přidal asistenci, ale s Detroitem podlehl v Coloradu 3:7. New Jersey nestačila branka Pavla Zachy a prohrálo na svém ledě s Nashvillem 2:3. V pátečním programu si z českých hráčů ještě připsal asistenci Filip Chytil u rozdílové branky New Yorku Rangers, který vyhrál v Buffalu 2:1.

Detroitu utekl začátek, už v 11. minutě prohrával 0:3. Red Wings snížili na přelomu první a druhé třetiny na 2:3, přičemž u kontaktního gólu asistoval Hronek. Colorado ale kontrovalo v rozmezí 24. až 28 minuty další třígólovou smrští a odskočilo na 6:2.

Hronek se prosadil ještě v prostřední části z přesilové hry, když po pasu Zadiny střílel bez přípravy zpoza levého kruhu. Domácí zpečetili výhru v závěru při power play soupeře a potřetí v řadě skórovali v utkání sedmkrát, dva jejich gól dal Andre Burakovsky. Hronek se Zadinou zaznamenali shodně tři záporné body do statistiky +/-.

Zacha otevřel ve 32. minutě skóre. Na gól mu přihrál Jesper Bratt od zadního mantinelu před branku a český útočník překonal střelou nad lapačku Juuse Sarose, jemuž dělal náhradníka David Rittich. Nashville otočil ještě ve druhé třetině trefami Romana Josiho a Eeliho Tolvanena a ve 46. minutě zvýšil Jakov Trenin. New Jersey zdramatizovalo zápas v čase 58:55 brankou Jegora Šarangoviče, další tlak domácích ale vyšel naprázdno.

Výsledky pátečních utkání NHL:

Buffalo - NY Rangers 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Branky: 55. B. Murray - 5. Zibanejad, 30. Lafreniére (Chytil). Střely na branku: 37:31. Diváci: 9703. Hvězdy zápasu. 1. Zibanejad, 2. Georgijev (oba NY Rangers), 3. Luukkonen (Buffalo). Washington - Pittsburgh 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Branky: 48. Kuzněcov, 58. Eller - 17. Heinen, 29. B. McGinn, 32. Kapanen, 59. Carter. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kapanen (Pittsburgh), 2. Eller (Washington), 3. Jarry (Pittsburgh). Colorado - Detroit 7:3 (3:1, 3:2, 1:0) Branky: 8. a 25. Burakovsky, 6. Compher, 11. Helm, 24. MacKinnon, 28. Girard, 56. Makar - 20. Naměstnikov, 24. Veleno (Hronek), 34. Hronek (Zadina). Střely na branku: 47:40. Diváci: 18.021. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. D. Toews, 3. MacKinnon (všichni Colorado). New Jersey - Nashville 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Branky: 32. Zacha, 59. Šarangovič - 34. Josi, 38. Tolvanen, 47. Trenin. Střely na branku: 31:27. Diváci: 14.218. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Trenin, 3. Tolvanen (všichni Nashville). Arizona - Florida 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) Branky: 17. Kessel - 10. Hörnqvist, 10. S. Bennett, 20. S. Reinhart. Střely na branku: 23:23. Diváci: 11.974. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. S. Reinhart (oba Florida), 3. Kessel (Arizona). Vancouver - Winnipeg 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0) Branky: 7. a 20. Höglander, 28. Garland, rozhodující sam. nájezd E. Pettersson - 12. Wheeler, 27. Connor, 32. Scheifele. Střely na branku: 36:37. Diváci: 18.457. Hvězdy zápasu: 1. Höglander (Vancouver), 2. Connor (Winnipeg), 3. Demko (Vancouver). Vegas - Philadelphia 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Branky: 39. a 59. Pacioretty, 20. W. Karlsson - 5. K. Hayes, 26. Willman, 44. Couturier, 50. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 44:25. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Couturier (oba Philadelphia), 3. Pacioretty (Vegas).