Třeboň - Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce od října do listopadu vylovit z 250 rybníků 2200 tun ryb, především kaprů. Při podzimních výlovech bude na hrázích a sádkách kilogram ryb prodávat za 85 Kč, meziročně o deset korun dráž. Výlovy zahájí 12. října výlovem největšího českého rybníka Rožmberk, z nějž čeká výnos 160 tun. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Podzimní výlovy zahájila i Blatenská ryba. Čeká výnos 800 tun, ceny zvedne nanejvýš o koruny, řekl dnes ČTK ředitel firmy Jiří Bláha.

Třeboňští rybáři zahájí třídenní výlov Rožmberka s rozlohou 647 hektarů 12. října. Na jeho hrázi i při podzimních výlovech budou kilogram ryb prodávat za 85 Kč. Ceny na sádkách i prodejnách zvedli již v září. Letos sloví i rybníky Tisý velký, Záblatský, Krčín a Svět.

"Letošní rok se pro nás vyvíjel dost nepříznivě, protože se prohlubuje deficit vody v krajině, a my jsme už loni měli problém," řekl Malecha. Třeboňským rybářům letos od jara chybělo 30 procent vody, kterou běžně zadržují v rybnících. Skoro celý rok měli na rybnících puštěnou aerační techniku, aby do vody dodávali chybějící kyslík.

"Mělo to vliv i na naši ekonomiku, protože potřebujeme ryby v určité váhové kategorii. Museli jsme o to víc krmit, takže větší náklady na obiloviny. Navíc v letošním roce se projevilo do cen obilovin i sucho, narostly nám ceny obilovin a energií," řekl Malecha.

Náklady stouply i firmě Blatenská ryba, neuvedla ale o kolik. Kvůli tomu, že loni zdražila ceny prodávaných ryb na 81 Kč a 85 Kč za kilogram, letos zdraží nejvýš o koruny. Výnos z podzimních výlovů čeká do 800 tun.

"Výnos souvisí se suchem, protože kde byla voda, tam je ryba slušná, kde nebyla, tam je ryba menší, podle toho budou výsledky. Začali jsme lovit první větší rybníky, dnes se zalovuje rybník Starobor, první rybník s tržní rybou," řekl Bláha.

Na rybnících, kde bylo málo vody, museli blatenští ryby odchytávat a přesazovat jinam. Někde nasadili i aerátory. Spotřeba krmiv byla zhruba stejná jako loni. "V horku se nedalo tolik krmit, protože bychom rybu zabili. Ryba se nažere a pak má větší spotřebu kyslíku a dusí se," řekl Bláha.

Rybářství Třeboň se podílí na tuzemské produkci ryb 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr, zbytek lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik a okoun. Společnost má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na export jde 65 až 70 procent ryb.

Blatenská ryba hospodaří na 1550 hektarech rybníků na Strakonicku, Písecku a Příbramsku. Roční produkce ryb je 850 tun. Dominuje kapr, zhruba polovina produkce živých ryb jde na vývoz.