Třeboňským rybářům chybí kvůli suchu v rybnících pětina vody

Třeboň (Jindřichohradecko) - Třeboňským rybářům chybí kvůli suchu v rybnících zhruba pětina vody. Na polovině ze svých 450 rybníků nasadili provzdušňovací techniku, úhyny ryb nezaznamenali. Od deseti do 30 procent vody schází v rybnících Rybářství Nové Hrady, které také vodu provzdušňuje. ČTK to řekli předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha a ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.

Rybářství Třeboň sice na jaře díky dešťům vyrovnalo v rybnících deficit vody z loňska, ale nyní v nich zase začíná voda výrazně chybět. Loni v létě scházela třeboňským rybářům skoro polovina z běžného objemu zadržované vody, teď je to 20 procent. "Je to hlavně proto, že poklesla hladina řeky Lužnice. Jsme závislí na odběru na jezu Pilař do Zlaté stoky a do rybniční soustavy, tam to teď pociťujeme nejvíc," řekl Malecha.

Rybářství Nové Hrady, které se stará o 330 rybníků o rozloze 1258 hektarů, má podstav vody na rybnících od deseti do 30 procent. Provzdušňovací techniku nasadilo, už když přišla vedra, protože voda se prohřála a čím je teplejší, tím víc kyslík ubývá. Rybníky provzdušňují i teď.

"Měli jsme to štěstí, že pod Novohradskými horami jsme zjara pochytali poměrně dost vody, takže jsme měli rybníky na plném stavu. Teď voda ubývá odparem, ale není to tak drastické. Ochladilo se, ale většinou, když se ochladí, jsou nejhorší deficity (kyslíku), protože se začnou rozkládat řasy. Prudké změny (počasí) jsou nejhorší," řekl Zvonař.

Sucho zatím neovlivní cenu ryb na vánočním trhu, řekl Malecha. Rybářství Třeboň dělá pravidelně kontrolní odlovy, kdy sleduje váhy a množství rybích obsádek. "Ale všechno se ukáže při posledních kontrolních odlovech koncem srpna a pak tradiční podzimní výlovy: tam se sčítají ryby a vytváří se vánoční cena," řekl Malecha.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr. Společnost se 100 zaměstnanci hospodaří na 450 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na export jde 65 až 70 procent ryb.

Holding Rybářství Třeboň, pod nějž Rybářství Třeboň spadá, měl v obchodním roce od října 2017 do září 2018 čistý obrat 367,6 milionu Kč, meziročně vyšší o sedm procent. Konsoslidovaný provozní zisk mu stoupl o 12 procent na 55,5 milionu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy.