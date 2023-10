Třeboňský kapr bude stát na Vánoce 130 až 140 Kč, stejně jako loni

Rožmberk (Jindřichohradecko) - Rybářství Třeboň očekává, že kilogram kapra bude při vánočním prodeji u stánků stát 130 až 140 korun. Je to stejně jako loni. Ryb pro český trh bude dost, přestože jich bude celkově letos méně, zčásti kvůli chladnému jaru a letním teplotním výkyvům. ČTK to dnes při výlovu rybníka Rožmberk řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek. Rybářství Třeboň prodává kilogram kapra na sádkách v Třeboni za 119 korun, v Praze to bude 129 korun, tedy stejně jako loni. V Praze je cena vyšší kvůli dopravě.

"Vůbec jsme nezdražovali, protože letos nemáme důvod. V loňském roce byly drahé energie, doprava, ale v letošním roce je vhodné nechat ceny na téhle úrovni, přestože ten výlov bude nižší než loni, aspoň v našem regionu. Počátek roku byl velice příznivý, přišla voda, která tady pět let chyběla, takže všichni z toho byli pozitivně naladěni, nicméně duben, květen byly extrémně studené, takže ryba se po zimě vůbec nerozběhla, trvalo pomalu do konce května, než začala přijímat potravu. Ten přírůstek nám z dubna a května chybí. A léto bylo z extrému do extrému, v červenci 38 stupňů, pak to spadlo na deset, a to teplé září už to nedožene, přestože se krmilo," řekl Provázek. Nejnižší cena kapra je v jižních Čechách, kde se ryby chovají, řekl Provázek.

Z podzimních výlovů 250 rybníků, jež začaly v září a potrvají do listopadu, čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Meziročně je to podobně, proti roku 2021 asi o 300 tun méně. "Ryby budou i o něco menší než jiná léta, ten přírůstek tady chybí. A to je potom znát v tunách. Výlov bude sotva na úrovni loňského roku," řekl Provázek.

Třeboňští rybáři nezvedli letos ceny ani zákazníkům v zahraničí. "Export fungoval celé léto, nestačili jsme pokrývat poptávku, protože ryba byla opravdu menší, bylo chladné počasí, nebrala tolik krmení, špatně se chytalo. Na Vánoce necháme množství ryb pro tuzemský trh, abychom Vánoce zabezpečili, a všechno ostatní, co bude volné, půjde na export," řekl Provázek.

Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň. Hlavním artiklem jsou živé ryby, především kapr šupinatý a lysý. Přes 70 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 30 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Nejvíc firma vyváží do Německa a Polska, také do Francie, Rumunska či Itálie. Vývoz je stále kolem 70 procent produkce, protože v kraji jsou další velká rybářství jako novohradské, hlubocké, blatenské nebo v Kardašově Řečici. Na jihu Čech se tolik ryb nespotřebuje a míří na vývoz, uvedl Provázek.

V hospodářském roce od října 2021 do září 2022 měla firma Fish Market čistý obrat 283 milionů Kč a zisk po zdanění 15,1 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Letos čeká meziročně podobný obrat, řekl Provázek.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři, zbytek líni, candáti, štiky, sumci, amuři, tolstolobici a okouni. Firma má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na vývoz jde 70 procent ryb.

Třeboňští rybáři čekají z výlovů 2000 tun ryb, což je pod desetiletým průměrem

Třeboňští rybáři odhadují výnos z podzimních výlovů na 2000 tun tržních ryb. Je to méně než desetiletý průměr. Dnes zahájili třídenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Čekají z něj výnos podobný loňskému, přibližně 100 až 120 tun ryb. Lidé si mohou kapry koupit na sádkách, kilogram za 119 korun, což je stejně jako loni. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Výlov Rožmberka potrvá do 15. října, jezdí na něj desítky tisíc lidí.

Na podzim loví třeboňští rybáři ryby z 250 rybníků. "Začali jsme podzimní výlovy v polovině září, potrvají do konce listopadu. Rok hodnotíme jako podprůměrný. Je to situace, která se opakuje poslední tři roky, kdy je výlov pod desetiletým průměrem. Pokles produkce jde ruku v ruce s klimatickými změnami a výkyvy počasí. Poslední dobou je pro rybáře strašný problém absence mrazivých zimních dnů. Když jsem začínal, bylo 150 dní zamrznuto, dnes jich je deset, patnáct, kdy se na rybníku udělá led. Dostanou se tam tak rybožraví predátoři, kormoráni mají pořád prostřený stůl," řekl Malecha.

Zatímco dříve bylo kormoránů méně a odlétali, dnes zůstávají celou zimu. A ryby tak nemají potřebný klid. "Za normálního stavu se ryby pod ledem uklidní, složí se v místě, kde proudí voda, je jim dobře a odpočívají. Kdežto když je tam honí kormoráni, ryby vydají strašné množství energie a jdou do jarního období zcela vysílené. Ryba je pak náchylná k onemocnění, produkční ztráty se začnou navyšovat a v rybnících nám chybí množství kusů," řekl Malecha. V létě navíc chybí kvůli suchu ve vodě často dostatek kyslíku.

Z podzimních výlovů 250 rybníků, jež začaly v září a potrvají do listopadu, čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Meziročně je to podobné. V druhé polovině října a v listopadu ještě třeboňští rybáři vyloví třeba rybníky Horusický, Dvořiště, Svět a Bošilecký.

Kilogram kapra rybáři u Rožmberka stejně jako na sádkách v Třeboni prodávají za 119 korun. Prodej živých ryb přímo na hrázi klesá, roste naopak zájem o rybí výrobky, řekl Malecha. Kolem 9:00 byly na hrázi rybníka stovky lidí a další návštěvníci stále přicházeli. Na výlov dorazila i řada školáků. Dnešní ráno u Rožmberka bylo teplé, v 7:00 již kolem 15 stupňů, to již rybáři nastoupili do loděk a začali chystat sítě. Slunce se na obzoru objevilo kolem 7:30, zatímco loni při prvním dni výlovu bylo ráno mlžné a ani po 9:30 se ještě slunce neukázalo.

Rožmberk se vypouští a takzvaně strojí 14 dní před výlovem. Den předem připravují rybáři nářadí či kádě. Ryby končí v síti zvané nevod, pak je rybáři třídí podle velikostí a druhů, potom je převezou na sádky v Třeboni. Rožmberk se loví od roku 2012 každý rok, před tím to bylo jednou za dva roky. Za první republiky jezdil na výlov i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Od loňska je u rybníka pro návštěvníky placené parkování, pro osobní auto stokoruna na den. Výlovu se účastní 40 rybářů a rybářek, dalších 60 lidí zajišťuje ostatní služby.

Lidé si mohou na místě koupit rybí polévku, filety či kapří hranolky. Pod hrází je zázemí pro děti, lidé také spatří rybářské nářadí. Každý rok jsou rybáři zvědaví, zda chytí dvoumetrového sumce Standu, který pochází z Bošileckého rybníka. "Loni jsme ho vylovili při posledním zátahu, měl 45 kilo, trošku nám zhubnul proti poslednímu vážení v roce 2018," řekl Malecha.