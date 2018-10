Rožmberk (Jindřichohradecko) - Rybářství Třeboň navrhuje velkoobchodním odběratelům koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra a 110 korun za výběrového. Meziroční nárůst je sedm až deset procent, kvůli vyšším výrobním nákladům. ČTK to při výlovu rybníka Rožmberk řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.

Hlavní příčinou vyšších nákladů je podle Provázka sucho. "Začalo v loňském roce a letos kulminuje. Jsou regiony, jako západočeský, východočeský, Jihomoravský kraj, kde jsou problémy ještě daleko větší než v jihočeském regionu. To se projeví na ceně. Na základě toho, co se odehrálo letos - sucho, vyšší cena obilí, problémy s kyslíkem, rybáři nemohli krmit - doporučujeme koncovou cenu našim velkoobchodním odběratelům na stánku na vánoční prodej okolo 110 korun výběr a okolo 100 korun za (nevýběrového) kapra. Je tam meziroční nárůst zhruba o sedm až deset procent a to odpovídá situaci, jaká je," řekl Provázek.

Ceny se budou lišit podle regionu. Nejnižší budou v jižních Čechách, kde se ryba vyrábí, v dalších krajích poroste cena kvůli dopravě. Dražší budou i ryby na export. Sucho trápí podle Provázka i Polsko, Maďarsko či Německo.

Cena se zvýší jak pro export, tak pro domácí trh. "Polsko je jeden z nejvýznamnějších odběratelů České republiky a jsou na téměř polovičním výlovu oproti situaci před 15 lety, a to doplňují dovozem hlavně z České republiky a Maďarska," řekl Provázek.

Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň. Hlavním artiklem je živá ryba, především kapr šupinatý a lysý. Přibližně 75 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 25 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Fish market prodává ryby i z Rybářství Hluboká či Mariánských Lázní.

Třeboňští rybáři dnes zahájili třídenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Čekají výnos 150 tun tržních ryb, zhruba o deset tun méně než loni. Výlov loni přilákal 55.000 lidí.

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce na podzim vylovit z 250 rybníků 2200 tun ryb, hlavně kaprů. Při podzimních výlovech bude na hrázích kilogram ryb prodávat za 85 Kč a 92 Kč, meziročně o deset Kč dráž. Rybářství Třeboň se podílí na tuzemské produkci ryb 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr. Společnost hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů.