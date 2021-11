Třeboň má nové wellness centrum u lázní Aurora za 140 milionů Kč

Třeboň (Jindřichohradecko) - Třeboň dokončila nové wellness centrum u lázní Aurora za 140 milionů korun. V provozu bude od května do září, nabídne pět bazénů s vyhřívanou vodou. Příští rok v srpnu chce město vedle areálu také dostavět saunový svět s 54 místy. Slatinné lázně Třeboň letos čekají zisk v desítkách milionů Kč. ČTK to řekl starosta Třeboně Jan Váňa (ODS), který je i jedním z jednatelů lázní.

"V Třeboni chybí čisté venkovní koupání, to, co mají v Soběslavi, Dačicích, ve všech obcích, jako je Třeboň. Druhý velký efekt to má pro lázně, vodní svět bude lákadlem pro klienty. Navíc to hodně pomůže ubytovatelům v Třeboni, protože když jedou lidé na dovolenou, chtějí koupání," řekl starosta.

V areálu je pět bazénů s vyhřívanou vodou; brouzdaliště, 25 metrů dlouhý plavecký bazén, relaxační bazény, v nichž bude voda teplá 30 a 34 stupňů. Pod vnitřním bazénem lázní Aurora vznikla vířivka s 18 lůžky. Všechny bazény jsou nerezové. Součástí jsou odpočinková zóna i restaurace. Práce stály 140 milionů, z toho lázně přispěly 23 miliony, deset milionů šlo z krajského investičního fondu.

Teplo, jímž se budou bazény vyhřívat, je z rekuperace. "Lázně využívají ze šedesáti procent obnovitelné zdroje, z bioplynové stanice a z kogenerace. Při výrobě elektřiny vzniká jako odpadní prvek teplo. V zimě ho lázně zužitkují, v létě se dosud vypouštělo do vzduchu," řekl starosta. Ve vodním světě bude kolem 20 pracovních míst, většinu obsadí brigádníci.

V polovině listopadu začne město vedle wellness centra budovat saunový svět, jejž chce dokončit příští rok v srpnu. Náklady budou 95 milionů Kč. Teď nabízí lázně 12 saunovacích míst, přibude 54 nových i pět kabin.

Pod firmu Slatinné lázně, kterou vlastní město, patří Bertiny lázně a lázně Aurora. Pracuje v nich asi 480 lidí. Ubytovací kapacita lázní je 740 lůžek, dalších téměř 380 v penzionech a hotelích, s nimiž lázně spolupracují. Loni firma zmodernizovala Bertiny lázně za 250 milionů Kč.

Loni měly lázně tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 425 milionů, meziročně nižší o 23 procent. Zisk po zdanění klesl o tři čtvrtiny na 6,6 milionu. Výsledky ovlivnila koronakrize, vyplývá z výroční zprávy. Letos čekají zisk v desítkách milionů. Do konce roku jsou obsazené z 95 procent. Zájmu pomohly vládní poukazy pro zdravotníky, řekl Váňa.

Základní léčebné procedury v Třeboni kombinují slatinné koupele a zábaly s ručními masážemi. Třeboňská pánev patří mezi nejbohatší česká naleziště rašeliny a slatiny. Tradice moderního lázeňství se tam datuje rokem 1883.