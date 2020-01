Třebíčští sběratelé shromáždili pivní suvenýry z celého světa

Muzeum Vysočiny Třebíč vystavuje od 23. ledna 2019 pivní suvenýry ze sbírek členů třebíčského Etta clubu, který slaví 50 let existence. Na výstavě, která bude otevřená až do 8. března 2020, jsou kromě etiket k vidění pivní tácky, reklamní tabule, korunkové uzávěry, soudky, sklenice i plechovky (na snímku).

Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč vystavuje pivní suvenýry ze sbírek členů třebíčského Etta clubu, který slaví 50 let existence. Část své sbírky pro výstavu zapůjčil i předseda klubu Zdeněk Hobza. Podařilo se mu nashromáždit pivní etikety z takřka 190 zemí a oblastí světa včetně Andory, Grónska nebo Palestiny.

"Oslovuju přímo pivovary. Na odpověď z Palestiny jsem čekal půl roku," řekl Hobza. Za léta sběratelství nastřádal asi 124.000 pivních etiket. Z nedostatku místa v bytě sbírku časem zredukoval, z každé země se snaží držet nanejvýš čtyři kusy.

Část sbírky rozdal, něco prodal. Cenné jsou podle něho etikety ze zaniklých pivovarů. Jejich historii na Třebíčsku se podrobně věnuje, před sedmi lety se mu podařilo zmapovat historii 32 z nich. Vlastní i etikety z pivovaru v Želetavě, který zanikl po 2. světové válce a dnes je z něj sýrárna. "Na Aukru se dnes takové etikety nabízejí i za 500 korun," řekl Hobza.

Na výstavě, která bude otevřená až do 8. března, jsou kromě etiket k vidění pivní tácky, reklamní tabule, korunkové uzávěry, soudky, sklenice i plechovky. První plechovky s pivem se na pultech obchodů objevily v americkém Richmondu před 85 lety, 24. ledna 1935.

"Tak staré plechovky ve sbírce nemám, moje nejstarší mají asi 60 let," řekl Martin Franek, který se jako jediný člen klubu věnuje sbírání pivních plechovek. Má jich asi 5000, řadu z nich i z USA, některý z bývalého západního Německa nebo někdejšího SSSR.

Franek sbírá i pivní lahve, některé jsou staré více než 100 let. Cena lahví se podle něho odvíjí od počtu dochovaných kusů. "Můžou přijít na deset korun i 8000, a některé lahve nejsou na prodej vůbec," řekl. Součástí jeho sbírky je například lahev bulharského piva z doby, kdy bylo Bulharsko ještě monarchií.

Etta klub Třebíč vznikl 2. ledna 1970. O pět let později se stal jeho předsedou Zdeněk Hobza. Spolu s ním má dnes klub, který je členem celostátního sdružení se sídlem v Pardubicích, 26 členů. "Jinde si kluby stěžují, že nemají následovníky, to ale není náš případ. My máme sběratele, kterým není ani 30 let, tak se nebojím, že by to u nás mělo zaniknout," řekl Hobza.

Výstava klubu se naposledy konala před deseti lety.