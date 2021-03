Třebíčský výrobce whisky nabízí možnost investovat do sudů

Třebíč - Výrobce české whisky Trebitsch nabízí od loňského října možnost investovat do sudů naplněných destilátem, aby získal kapitál pro zvýšení kapacity pálení. Ve skladech firmy teď v dubových sudech zraje 40.000 litrů whisky, letos plánuje přidat dalších 80.000 litrů čerstvě vypáleného destilátu. ČTK to řekl většinový vlastník holdingu Trebitsch Ondřej Chládek. Minulý rok musel výrobce revidovat plány kvůli epidemii, zásadní je teď pro něj on-line marketing.

Třebíčská firma uložila první destilát do daňového skladu v roce 2015, whisky musí zrát v sudech alespoň tři roky. "V lednu jsme začali stáčet šestiletou whisky," řekl Chládek. Vloni musel výrobce kvůli dopadům covidové epidemie na trh přijmout řadu úsporných opatření, pozastavil i rekonstrukci bývalého lihovaru v Šebkovicích, kde má jeden z daňových skladů.

Firma podle Chládka původně stavěla svůj obchod na hotelech, restauracích a barech. "Chtěli jsme exportovat do několika destinací, což bylo převážně Japonsko, Čína a USA," řekl. Kvůli epidemii se ale loni v březnu vývoz zastavil. Firma mohla dál prodávat jen přes svůj e-shop, který do té doby brala spíš jako doplňkovou záležitost. "Kdybych to přirovnal - měli jsme trabant a s ním jsme museli najet na dálnici. Než jsme ho vytunili, tak to trvalo zhruba půl roku," řekl Chládek k firemnímu e-shopu.

Díky vyššímu prodeji ve druhém loňském pololetí se nakonec loni podařilo prodat 15.000 půllitrových láhví whisky Trebitsch, podobně jako za rok 2019.

Investorům firma od loňska nabízí prodej soudků s tím, že jim vložené peníze bude ročně úročit osmi procenty. "Sudy vkládáme do daňového skladu pod jejich jménem," uvedl Chládek. Peníze dostanou investoři vyplacené po uplynutí smluvní doby, kdy od nich firma Česká whisky jejich sud zase odkoupí. Mohou se také rozhodnout přenechat svůj soudek s whisky dalšímu investorovi.

Na myšlenku vyrábět na Vysočině českou whisky přišel Tomáš Dyntar, když před lety uvažoval o otevření baru v Třebíči. Trebitsch Holding teď včetně České whisky zastřešuje několik firem, zaměstnává 15 lidí. Vlastní bar má v třebíčském židovském městě.