Příbram - Fotbalista Michal Trávník měl před utkáním 12. ligového kola v Příbrami trochu strach, aby ho neopustila střelecká forma, kterou si držel před reprezentační pauzou. Obavy to však byly zcela zbytečné - u Litavky se totiž mezi 51. a 68. minutou dočkal vytouženého premiérového hattricku v nejvyšší soutěži a navrch ještě přidal asistenci. Za posledních šest soutěžních zápasů se trefil sedmkrát.

"Před zápasem jsem právě střeleckou fazónu ani moc necítil. Spíš jsem se trochu bál, že když byla reprezentační pauza, mohla by mě (forma) i opustit. Naštěstí mě však neopustila," řekl novinářům s úsměvem Trávník.

"Pamatuji si, že jsem jednou dával hattrick kdysi v béčku Slovácka ve třetí lize, jinak vůbec. Když jsem dal druhý gól, měl jsem už velkou chuť a chtěl jsem jít po hattricku celkem dost. Jsem za něj hrozně rád," doplnil čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník.

Poprvé se prosadil v 51. minutě povedenou střelou zpoza vápna k tyči. "Natáhl jsem levačkou. Myslím, že tu mám nártem lepší než pravačku. Radši takhle střílím levou," podotkl Trávník.

Největší štěstí měl v 65. minutě při penaltě, jelikož trochu uklouzl. "Trochu víc," usmál se. "Chtěl jsem to doprostřed. Brankář skákal po levé ruce, takže by to tam asi stejně spadlo, ale s tímhle jsem nepočítal," řekl ke střele, která zapadla do horního rohu.

Hattrick zkompletoval hned o tři minuty později po kombinaci do otevřené příbramské obrany. "Dostal jsem to sám před gólmana. Hned jsem věděl, kam to budu dávat. Gólman šel do protipohybu," prohlásil Trávník.

Měl chuť i na čtvrtou trefu, ale nakonec v 73. minutě přenechal přímý kop z 30 metrů Jakubu Považancovi a ten skvostnou ranou trefil přesně horní roh branky. "Dělal jsem si srandu, že na trestňák půjdu. Ale Povy je má výborné. Bavili jsme se s Tomášem Hübschmanem, do které řady na tribuně to půjde. Trefil to neskutečně," ocenil Trávník slovenského spoluhráče.

Momentálně prožívá střelecky nejlepší období kariéry. Za 12 kol má na kontě už šest branek, jeho dosavadním maximem přitom byly čtyři góly ze sezony 2014/15. "Od zápasu s Olomoucí se to střelecky trochu zlomilo. Tolik gólů jsem nikdy nedal. Doufám, že to bude pokračovat a bude to růst dál a dál," věřil Trávník, jehož povedený výkon sledoval v hledišti i trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Trávníkova forma těší také jabloneckého kouče Petra Radu. "Výborně hrál nejen on, ale i Považanec nebo Masopust. U Michala je to umocněné tím, že dal tři góly. Je vidět, že je v pohodě, věří si na střely. Pokud máte záložníka, který je dobrý, tvořivý, je to vše hezké, ale pokud nestřílí góly, je takový jako by poloviční, není to stoprocentní. Dnes jsou záložníci, kteří dávají branky, hrozně cenění," uvedl Rada.

"Pokud máte takového střelce, určitě se někdo bude o něj zajímat. Ale já bych ho nechal v klidu. Ať hraje za Jablonec a hraje, jak hraje. Když něco přijde, tak to přijde," konstatoval.