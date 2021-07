Trávník a Hanousek neodjeli se Spartou na kemp a jednají o odchodu do zahraničí

Ilustrační foto - Záložník Michal Trávník přestoupil z Jablonce do Sparty, se kterou pětadvacetiletý fotbalový reprezentant podepsal smlouvu na tři roky. Letenský celek o příchodu čtvrté letní posily informoval 14. června 2019 na svých internetových stránkách.

Ilustrační foto - Záložník Michal Trávník přestoupil z Jablonce do Sparty, se kterou pětadvacetiletý fotbalový reprezentant podepsal smlouvu na tři roky. Letenský celek o příchodu čtvrté letní posily informoval 14. června 2019 na svých internetových stránkách. ČTK/www.sparta.cz

Praha - Fotbalisté Sparty odcestovali na soustředění do rakouského Bad Kleinkirchheimu bez záložníka Michala Trávníka a obránce Matěje Hanouska. Oba hráči jednají o přestupu do zahraničí a pražský klub asi opustí. Letenští o kádru pro soustředění informovali na svých internetových stránkách.

O Trávníkově odchodu z Letné se spekulovalo už dříve. Sedmadvacetiletý záložník, který přestoupil do Sparty předloni z Jablonce, zatím zůstal v pražském klubu za očekáváním a natrvalo se neprosadil do základní sestavy. Také osmadvacetiletý Hanousek přišel na Letnou z Jablonce. V uplynulé sezoně nastoupil do 25 ligových zápasů, v průběhu jara byl měsíc zraněný.

Do přípravy Sparty se už zapojil obránce Dávid Hancko, který se slovenským národním týmem startoval na evropském šampionátu. Naopak čeští reprezentanti útočník Adam Hložek, křídelní hráč Jakub Pešek a obránce Ondřej Čelůstka se přidají k mužstvu později.

Kvůli zranění zůstal v Praze záložník Jan Fortelný. Naopak do Rakouska odcestoval útočník Lukáš Juliš, který v přípravném utkání s Líšní utrpěl poranění vazů v kotníku. Na kempu se bude věnovat hlavně rehabilitaci.

Sparta v červnu zahájila letní přípravu jako první z českých ligových klubů. Svěřenci trenéra Pavla Vrby 20. července úvodním utkáním 2. předkola na hřišti Rapidu Vídeň vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů.