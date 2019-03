Litvínov - Kapitán litvínovských hokejistů Michal Trávníček prožil při důležitém utkání s Plzní krásný začátek a ještě lepší konec. Zanedlouho devětatřicetiletý útočník dostal dres s číslem 1000, které symbolizuje pokoření mimořádné mety v počtu startů v extralize, ale nově také dosažení odehraných zápasů za Litvínov. Zápas číslo 1001 v dresu Severočechů byl pro něho na rozdíl od nedělního jubilejního na ledě Sparty vítězný. A pro Vervu znamenal udržení naděje na předkolo.

Trávníček absolvoval ceremoniál hned s pěti důležitými ženami svého života po boku - vedle tří dcer ho doprovázely také manželka a maminka. "Alespoň vidíte, jak to vypadá u nás doma," smál se Trávníček. "Pro mě to byl super zápas jak z té osobní stránky, tak i z toho pohledu týmového, že jsme dosáhli na vítězství, které nás nechává ve hře," dodal Trávníček.

Litvínov odehrál proti třetímu celku soutěže velmi povedenou partii, když po dvou třetinách vedl 3:0. "Věděli jsme, že je nebezpečné, kdybychom Plzeň pustili do vedení. Pak by pro nás bylo těžké je dohánět. Možná i proto mohl začátek vypadat tak opatrně," vysvětlil Trávníček.

"Chtěli jsme si dát pozor na jejich první lajnu, která je hodně produktivní. Bylo pro nás skvělé, že nám tam za první třetinu padly dva góly, to nás uklidnilo," doplnil Trávníček.

Ocenil velký podíl, který měl na výhře gólman Jaroslav Janus. "Byly tam momenty, kdy se mohl soupeř dostat na dostřel a pak třeba i srovnat, ale ty tutovky, do nichž jsme Plzeň pustili, Jaro chytil. A my jim pak ještě odskočili. Myslím, že nula ho ani moc nemrzí, alespoň za ni nemusí platit do kasy," podotkl s úsměvem Trávníček.

Nesváže jeho týmu v pátek ruce nervozita? "Máme teď dva dny na to, abychom se na zápas připravili. Je velká škoda, že ze zápasu na Spartě jsme nevydolovali vůbec nic, ale i tak máme v posledním kole ještě šanci se do desítky dostat. Víru jsme rozhodně neztratili. A byla by hrozná škoda, kdybychom si to sami zkazili. Musíme ten zápas odehrát co nejlépe, nespekulovat a až po něm se podívat, jak hráli ostatní. V této sezoně už jsme tam vyhráli, tak uvidíme, co přijde nyní," řekl Trávníček.