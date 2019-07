Travel Family bude mít obrat přes miliardu, koupila Kovotour Plus

Praha - Skupina TNI Group, vlastník cestovní kanceláře Travel Family, koupila největší moravskou cestovní kancelář Kovotour Plus zaměřující se na Černou Horu. Dostala se tak mezi šest největších CK v Česku, po sloučení by měla mít obrat přes miliardu korun a ročně by měla obsloužit přes 100.000 klientů. ČTK o tom dnes informovali zástupci Travel Family. Cenu transakce nezveřejnili.

Podle zástupců firmy měla CK Kovotour Plus v loňském roce obrat kolem 320 milionů korun, Travel Family pak za rok 2017 měla výnosy za 750 milionů korun. Do skupiny Travel Family již nyní patří značky Viamare, Vítkovice Tours a VTT. K největším cestovním kancelářím v ČR patří Exim tours, Fischer a Blue Style.

"Travel Family je jedničkou na trhu cestovního ruchu pro cestování do Chorvatska, má nejširší nabídku na cestování do Řecka a na Kypr a díky této akvizici se stává také jedničkou na cestování do Černé Hory," uvádí firma.

Člen představenstva TNI Group odpovědný za retailové aktivity skupiny Ivan Lackovič dodal, že firma plánuje i v budoucnosti dál expandovat, jak akvizicemi, tak organickým růstem. "Již na příští sezónu plánujeme i řadu exkluzivních novinek, třeba přímý let z Prahy do oblíbené exotické destinace. Ten bychom rádi spustili na podzim tohoto roku," dodal Lackovič. Bližší informace však neuvedl.

Značka Kovotour Plus by měla zůstat zachovaná jako specialista na Černou Horu. "Začlenění cestovní kanceláře Kovotour plus do skupiny Travel Family nám umožní další nezbytný rozvoj. Jde o logické propojení silných touroperátorů - specialistů na určité destinace pro nabídku kvalitní dovolené v oblasti Středozemního moře," řekl původní majitel Kovotour Plus Jiří Hájek, který by měl ve skupině dále působit. Kovotour Plus působí na českém trhu kolem čtvrt století, nabízí více než 700 ubytovacích zařízení.

Největší české cestovní kanceláře podle tržeb (2018):

Tržby v mld. Kč Fischer 6,1 Exim tours 6 Blue Style 3 Čedok 2,55 Alexandria 2*

*2017