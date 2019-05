Trať Břeclav-Brno slaví 180. výročí jízdou historických vlaků

Jízdou historických vlaků slaví 11. května 2019 železniční trať z Břeclavi do Brna 180 let fungování. Je nejstarší parostrojní železnicí na českém území. Vlevo na snímku z Břeclavi je parní lokomotiva Rosnička.

Jízdou historických vlaků slaví 11. května 2019 železniční trať z Břeclavi do Brna 180 let fungování. Je nejstarší parostrojní železnicí na českém území. Vlevo na snímku z Břeclavi je parní lokomotiva Rosnička.

Brno - Jízdou historických vlaků slaví dnes 180 let fungování železniční trať z Břeclavi do Brna. Je nejstarší parostrojní železnicí na českém území, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Trať je součástí hlavních evropských koridorů, jezdí se po ní z Prahy na Slovensko.

Na železnici vyjely parní lokomotiva se jménem Rosnička a dieselová lokomotiva nazvaná Pilštyk. "Rosnička jede v čele vlaku s vozy ze 40. a 50. let minulého století," uvedla Rajnochová. Ve vlaku nechyběl bufetový vůz s nabídkou občerstvení, ale taky vůz pro přepravu jízdních kol nebo dětských kočárků.

Zájemci se mohli dostat z Brna do Břeclavi a Hodonína, ale také z Hodonína do Zaječí a zpět. Dieselová lokomotiva Pilštyk jela na trase z Hodonína do Břeclavi a do Zaječí a zpět. Cestující doprovázel vlakový personál v dobových uniformách.

Součástí akce byl také doprovodný program. V budově Střední průmyslové školy Edvarda Beneše v Břeclavi mohli zájemci navštívit dopravní sál a vyzkoušet si obsluhu zabezpečovacího zařízení. "Zajímavé expozice nabízí i Městské muzeum a galerie Břeclav, a to v synagoze, Lichtenštejnském domě a v Muzeu pod vodárnou. V Hodoníně je zase otevřené Muzeum naftového dobývání a geologie," informovala Rajnochová.