Trasování se zaměří na děti a seniory, do karantény musí i očkovaní

Praha - Kvůli šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron se v Česku změnila některá protiepidemická opatření - testuje se ve firmách, upravila se pravidla karantény a při trasování dostanou přednost děti a senioři. Všichni zaměstnanci se až na výjimky ode dneška testují dvakrát týdně antigenními testy, do pětidenní karantény odcházejí po rizikovém kontaktu neočkovaní, očkovaní i ti, kteří nemoc v posledním půlroce prodělali. Naopak žáci, kteří se v první polovině ledna testovali dvakrát týdně, nově absolvují test jen jednou za týden. Hygienici budou přednostně trasovat nakažené do 18 let a nad 65 let.

I přes zhoršující se epidemickou situaci zatím nehrozí zásadní zahlcení zdravotnických zařízení, uvedl po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) jeho předseda a vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Vláda zhodnotí situaci ve středu, kdy také oznámí případné další kroky v boji s pandemií. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) chce na zasedání kabinetu navrhnout zvýšení počtu dnů ředitelského volna ze stávajících pěti o dalších deset, aby mohly školy flexibilně reagovat na vývoj epidemie. Návrh chce projednat ve stavu legislativní nouze. Za dobu ředitelského volna či prázdnin ale nedostávají rodiče školáků do deseti let krizové ošetřovné, které se jinak vyplácí po celou dobu nařízeného uzavření třídy či školy. V době ředitelského volna není žádná výuka. Zástupci školských asociací by proto uvítali, aby se ředitelé škol mohli sami rozhodnout, zda v případě nutnosti kvůli epidemii covidu-19 vyhlásí na omezenou dobu ředitelské volno, nebo distanční výuku.

Varianta koronaviru omikron tvoří podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Česku kolem 80 procent nových případů, zbytek je varianta delta a její subvarianty. Údaje vycházejí z víc než 40.000 testů za týden od 9. do 16. ledna. Podle lékařů je třeba variantu omikron kvůli nasazení léčby určit PCR testem, jen podle příznaků se nedá poznat, i když ztráta chuti nebo čichu je méně častá než u dosud dominantní varianty delta. U omikronu rovněž nefungují monoklonální protilátky, lékaři mohou podle Společnosti infekčního lékařství České společnosti Jana Evangelisty Purkyně použít jako prevenci lék remdesivir nebo nová antivirotika.

Vláda ode dneška změnila pravidla karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým koronavirem. Nově do ní musí i plně očkovaní a lidé po prodělání covidu v minulých 180 dnech. Všichni neočkovaní zdravotníci a pracovníci v sociálních službách se pak musí každý týden testovat profesionálně odebraným antigenním testem na koronavirus, případně dvakrát týdně samotestem jako ostatní zaměstnanci.

Některé podniky začaly s novým režimem testování dvakrát týdně už před týdnem, mezi nimi i většina obchodů. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR záchyty nakažených koronavirem v obchodech činí 0,1 až 0,3 procenta zaměstnanců. Maximálně jednotky nakažených z provedených testů zatím evidují i energetické firmy a minimum nakažených zachytilo i dnešní plošné antigenní testování například na úřadech a v organizacích v Královéhradeckém kraji, které dnes ČTK oslovila. Zaměstnavatelé v reakci na nový režim testování rozšířili možnost práce z domu a provoz kanceláří omezili na minimum. Pokud už pracovník absolvuje test, v některých organizacích dostává doporučení, aby ho využil v nejvyšší možné míře.

Dva miliony antigenních testů na covid-19 určených pro testování zaměstnanců státních úřadů dodá státu společnost Masanta za necelých 17 korun za kus. Celkově tak zakázka vyjde asi na 34 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) oslovila 45 firem, dostala ale pouze dvě nabídky.

Vláda podle dřívějších vyjádření plánuje testování zaměstnanců po dobu dvou až tří týdnů.

Kvůli očekávanému velkému počtu nakažených z důvodu šíření omikronu hygiena nově definovala skupiny lidí, které bude v případě potvrzení nákazy přednostně řešit a telefonicky dohledávat jejich kontakty. Bude se to týkat nakažených mladších 18 let, starších 65 let a vybraných sociálních pracovníků. Ostatním přijde SMS, aby vyplnili sebetrasovací formulář. Podle ministerstva zdravotnictví je tento postup v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.

Testování na základních a středních školách ukázalo minulý týden na rychlejší šíření nákazy. Metodou PCR se ve školách ve čtvrtek potvrdilo 3357 případů koronaviru, z toho 3016 mezi žáky a 341 nákaz u pedagogů a zaměstnanců škol. Proti oběma kolům testování o týden dřív byl nárůst případů významný a proti testování v pondělí 10. ledna mírně vyšší.

Epidemie v Česku sílí zhruba od začátku roku. V neděli testy potvrdily 7235 nových případů covidu, což je o 4500 více než před týdnem a současně je to nejvyšší nedělní nárůst od konce listopadu. Pacientů s covidem v nemocnicích ale dál ubývá, na konci víkendu jejich počet klesl na 1505.

Česko se s epidemií koronaviru potýká od března 2020, země už má za sebou několik vln, kdy se situace zhoršovala a omezení zpřísňovala, i období rozvolňování. Jen zhruba čtvrtina Čechů věří, že se situace v příštích měsících zlepší, vyplývá z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z loňského listopadu a prosince. Obávají se například omezení zdravotní péče. Lidé jsou výrazně pesimističtější, než byli ještě třeba loni v červnu. Tehdy očekávaly zlepšení situace více než tři pětiny dotázaných.