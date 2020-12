Trasovačů je o 600 méně než v listopadu na stejný počet případů

Praha - Nové případy nakažených koronavirem a jejich kontakty trasovalo ve středu 1307 lidí, 715 z nich byli zaměstnanci krajských hygienických stanic. Na stejný počet případů jich začátkem listopadu bylo o 600 víc. Vyplývá to z aktuálních zveřejněných dat Chytré karantény. Nových případů bylo ve středu nejvíc od začátku epidemie, do statistik přibylo 16.939 pozitivně testovaných.

Za poslední týden před 30. prosincem průměrně dořešili hygienici a další lidé zapojení do trasování 54 procent nových případů a 50 procent jejich rizikových kontaktů do 24 hodin od založení nového případu do systému. Podle dnes zveřejněné zprávy Centra pro modelování biologických procesů BISOP "rychlost trasování je základním měřítkem úspěchu a stanovený cíl je 90 procent do 24 hodin".

Podle centra se rychlost trasování snížila a o svátcích navzdory malému počtu pozitivních nebyl počet trasovačů dostatečný. "Za hlavní problém systému testování a trasování stále považujeme malou ochotu lidí chodit se testovat, nahlašovat rizikové kontakty a dodržovat izolaci či karanténu. Obrovská část pandemie tedy probíhá mimo systém testování a trasování," napsalo centrum ve zprávě.

O malé ochotě nechat se testovat podle BISOP svědčí nadpoloviční pozitivita testů. Rizikových kontaktů bylo nahlášeno za posledních sedm dní průměrně 0,97. Za poslední měsíc to bylo 1,07. Už v listopadu hlavní hygienička Jarmila Rážová připustila, že lidé uvádějí méně kontaktů, než kolik reálně měli.

Na začátku září bylo v systému Chytré karantény 185 trasujících, postupně do konce září jejich počet vzrostl na 800. Denní počet pozitivně testovaných se ve stejném období zvýšil ze 499 odhalených 1. září na 2926 poslední den v měsíci. Na konci října bylo 11.427 pozitivních a trasovačů v poslední pracovní den 1838. Maximum bylo více než 1900 volajících v prvních listopadových dnech. Poté počet volajících klesl až ke zhruba tisícovce 23. listopadu a znovu stoupal k asi 1300 po celý prosinec. Počet nově nakažených a jejich rizikových kontaktů řešených těmito trasovači byl ale proti 23. listopadu téměř trojnásobný.

Počet řešených případů v systému Chytré karantény neodpovídá počtu nově zachycených pozitivních případů. "Případem" pro Chytrou karanténu je každý záznam, jak pozitivní, tak jeho rizikový kontakt.

Více než 14.000 lidí pozitivně testovaných za den bylo poprvé dosaženo 21. října, o den později pak přes 15.000. Dne 4. listopadu byl počet nejvyšší, 15.725. Od 7. listopadu se počty snížily pod 10.000 denně. Nižší zůstával až do 22. prosince, kdy bylo pozitivních nově 10.903 osob a o den později 14.123 osob. Přes svátky klesl počet testů i nově zjištěných pozitivit. V následujícím pracovním týdnu ale rychle stoupl počet pozitivních za den na pondělích 10.901, úterních 16.408, což bylo dosavadní maximum, a ve středu jen těsně nebyla překročena hranice 17.000 za den.

Trasování v pracovních dnech:

Datum Počet řešených případů Počet trasovačů Hygieniků/ostatních 30. prosince 22.588 1307 715/593 16. prosince 16.532 1305 881/425 9. prosince 14.488 1256 866/390 25. listopadu 11.233 1114 707/407 23. listopadu 8542 1053 607/446 16. listopadu 11.730 1284 644/621 13. listopadu 13.048 1416 907/510 10. listopadu 15.062 1540 931/610 5. listopadu 22.194 1902 1052/852 2. listopadu 25.733 1893 1031/865 21. října 19.841 1751 1006/746 13. října 11.687 1218 865/353 9. října 10.100 1017 815/202

zdroj: data Chytré karantény