Trápící se fotbalisté Plzně nastoupí v Jablonci

Praha - Šesti zápasy dnes pokračuje 11. kolo první fotbalové ligy. Šlágrem programu je souboj třetího Jablonce s trápící se Plzní. Jablonec vyhrál tři kola po sobě a do zápasu překvapivě půjde z lepšího postavení než Viktoria. Západočeši čekají už tři zápasy na vítězství a vstřelený gól, což se jim stalo poprvé od jara 2009. V ohrožení by mohla být pozice trenéra Adriana Guľy.

"Jsem přesvědčený, že to bylo jen špatné období. Teď do toho dáme výraznější emoce a opět budeme góloví. Tým na to má. O síle Jablonce v domácím prostředí víme. Už jsme tam vyhráli na jaře v minulé sezoně, tak věřím, že se to podaří i tentokrát," přál si slovenský kouč.

V 11. kole bude hrát i Opava, přestože testy na koronavirus odhalily několik nakažených. Na hřišti posledního celku tabulky se představí Mladá Boleslav, kterou poprvé po odvolání Jozefa Webera povede bývalý reprezentační kouč Jarolím, jenž už Středočechy v minulosti trénoval.

Vedle duelů v Opavě a Jablonci nastoupí Příbram proti Zlínu, České Budějovice hostí Karvinou, Teplice v druhém utkání pod trenérem Radimem Kučerou přivítají jeho bývalý klub Olomouc a v souboji nováčků se Pardubice představí v domácím azylu v pražském Ďolíčku proti Brnu.

Zápasy se kvůli covidu-19 stále hrají bez fanoušků. Na stadiony může až 300 lidí z řad partnerů klubů, kteří musejí mít negativní test.