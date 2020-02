Transplantace ledvin pomáhá i pacientům ještě před dialýzou

Praha - Transplantace ledvin pomáhá i pacientům, kteří ještě nemuseli začít docházet na dialýzu, tedy pravidelné čištění krve nahrazující činnost ledvin. V Česku je jich asi desetina ze všech transplantací, v zahraničí až 30 procent. Informace dnes zazněly v Praze na tiskové konferenci Koordinačního střediska transplantací (KST).

"Pacienti se většinou k transplantaci ledviny dostanou až poté, co musí nastoupit na dialýzu," uvedl ředitel KST Miloš Adamec. Pokud nový orgán dostanou dříve, mají lepší dlouhodobé výsledky a mohou třeba i dříve nastoupit zpět do práce.

Lékaři se přesto snaží k transplantaci doporučit také co nejvíce pacientů, kteří dialýzu potřebují, protože operace je zbaví nutnosti třikrát týdně chodit na několik hodin do dialyzačního střediska.

Do dialyzačních středisek v Česku chodí na čištění krve přístrojem asi 7000 lidí. Pacienti se selháním ledvin často nemohou normálně pracovat a jsou v invalidním důchodu. Pociťují také bolesti zad nebo kloubů či deprese a úzkosti. Pacienti smějí vypít jen půl až tři čtvrtě litru tekutiny denně, trápí je proto i pocit žízně.

Loni se v Česku transplantovalo 865 orgánů, ledviny byly nejčastější. Dočkalo se jich 510 pacientů. Tuzemských transplantačních center je sedm, čtyři z nich operují jen ledviny. Vysokému počtu transplantací nahrává i to, že se mohou odebírat i žijícím dárcům. Od nich pochází asi deset procent ledvin.

"Po pěti letech funguje 90 procent u nás transplantovaných ledvin," řekl přednosta Transplantačního centra Fakultní nemocnice Plzeň, kterého dnes za přínos oboru KST ocenilo.

Kvůli nutnosti shody příjemce s dárcem v co nejvíce možných faktorech organizuje středisko párové i řetězové výměny, v nichž se najdou například příbuzní obou či více dárců, kteří jsou vhodní. KST spolupracuje také se zahraničím, ledviny cestují například z a do Rakouska či Izraele. "Doufám, že i další státy, například naši sousedé z V4, se brzy připojí," řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Do skupiny zemí V4 patří spolu s ČR Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Počet dárců orgánů v posledních pěti letech:

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 Počet dárců 288 282 269 262 246

Počty transplantovaných orgánů:

Rok Ledviny Srdce Játra Plíce Slinivka Lang. ostrůvky Tenké střevo Děloha Celkem 2019 510 74 197 42 41 - 1 - 865 2018 508 74 216 42 43 - 1 1 885 2017 469 74 205 44 39 5 1 6 843 2016 458 78 179 42 41 3 3 4 808 2015 453 75 188 34 37 5 1 0 793 2014 507 87 169 32 40 9 2 0 846 2013 460 68 119 17 35 5 0 0 704 2012 432 73 114 20 26 9 0 0 674 2011 360 68 89 18 32 14 0 0 581 2010 364 70 102 17 20 13 0 0 586 2009 373 80 102 22 28 7 0 0 612 2008 357 59 97 20 26 7 0 0 566 2007 416 69 115 12 27 6 0 0 645

zdroj: KST