Transparentnost zdanění společností: poslanci schválili pravidla o zveřejňování

Poslanci Evropského parlamentu definitivně schválili nová pravidla. V boji proti daňovým únikům budou muset velké nadnárodní společnosti zveřejňovat výši daní, které platí v jednotlivých zemích EU.

Přijetím této legislativy byl dokončen legislativní proces, který se kvůli neochotě některých vlád EU jednat protáhl o pět let.

Nadnárodní firmy a jejich dceřiné společnosti, které mají roční příjmy více než 750 milionů eur a jsou aktivní ve více než jednom státě EU, budou nyní muset zveřejňovat výši daní, které platí v jednotlivých členských státech. Tyto informace budou muset být zveřejňovány i na internetu ve strojově čitelném formátu a za použití jednotného vzoru.



Zveřejňování podrobných informací pro větší transparentnost

Podle dohody schválené poslanci budou muset být v zájmu snazšího využití poskytnutých informací a větší transparentnosti údaje poskytnuté společnostmi rozčleněny na specifické položky. Těmi jsou např. povaha činností dané společnosti, počet zaměstnanců, výše zisku nebo ztráty před zdaněním, výše vzniklých a zaplacených daní z příjmu a kumulované zisky.



V obcházení pravidel budou společnostem bránit další záruky

Dceřiné společnosti či pobočky, které dané výše příjmů nedosahují, budou daňové informace také muset zveřejňovat, pokud se má za to, že jediným důvodem jejich existence je pomoci dané společnosti nové požadavky obcházet.

Existují ustanovení, která nadnárodním společnostem poskytují dočasnou výjimku z určitých požadavků, jsou však přísně omezena.



Dosah mimo EU

Podle daného právního předpisu se zveřejňování informací o daních vztahuje i na unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí pro účely zdanění mimo EU (země na tzv. „černé listině“ nebo „šedé listině“ EU). Poslanci EP si sice přáli přísnější pravidla, která by zabránila přesouvání zisků do daňových rájů mimo EU, nová pravidla však stále poukážou na daňové příjmy, které do daňových rájů mizí. V lednu 2021 parlament uznal zprávy, podle kterých šest z 20 největších daňových rájů jsou země EU, přičemž dva členské státy EU se dokonce dostaly do první šestky. Ze závěrů studie ředitele Daňové observatoře EU vyplývá, že zhruba 80 procent zisků přesouvaných v unii směřuje do daňových rájů EU.