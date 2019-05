Transněfť: Čistá ropa by měla dorazit na Slovensko asi za týden

Moskva;Bratislava - Čistá ruská ropa by měla ropovodem Družba dorazit na Slovensko 21. až 22. května. Uvedl to podle agentury Interfax ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Česko, Polsko, Německo, Ukrajina, Slovensko a další země v dubnu zastavily dovoz ruské ropy ropovodem Družba kvůli nadměrnému obsahu organického chloridu, který může poškodit zařízení rafinérií.

Bratislavská rafinerie Slovnaft, slovenský provozovatel ropovodů Transpetrol a další státní instituce dnes uvedly, že Slovensko očekává obnovení dodávek ruské ropy ve standardní kvalitě ve druhé polovině května. Slovensko dostává ropu prostřednictvím jižní větve ropovodu Družba, kterou je surovinou zásobováno také Česko.

"Konečný termín zahájení přepravy bude až po potvrzení maďarské strany, že přebírané dodávky odpovídají požadovaným kvalitativním parametrům," píše se ve společném prohlášení. Slovnaft patří do maďarské ropné a plynárenské skupina MOL.

Podle společnosti Transněfť by se čistá ropa měla dostat do Maďarska 23. až 24. dubna. Firma rovněž předpokládá, že v brzké době budou zahájeny také dodávky čisté ropy severní větví Družby do Polska a Německa.

Předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v pondělí uvedl, že čistá ruská ropa pro rafinerii společnosti Unipetrol v Litvínově by měla přitéct do České republiky nejdříve mezi 20. až 25. květnem.

Ruský ministr energetiky Alexander Novak dnes uvedl, že znečištěnou ropu by Rusko mohlo prodat se slevou. Prohlásil rovněž, že škody způsobené kontaminací ropovodu Družba by nemusely překročit 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Jč). Upozornil nicméně, že ještě chybí vyhodnocení škod v Bělorusku, na Ukrajině a v evropských zemích.

Součástí obnovy dodávek ropy na Slovensko bude i převzetí části znečištěné ropy Slovnaftem, aniž to mělo vliv na kvalitu produkce rafinerie.

Slovnaft krátce po zmíněném zastavení dovozu dodávek ruské ropy na Slovensko zahájil dříve naplánované revize zařízení, během kterých podnik zpracovává méně ropy, a proto se předzásobil ropnými produkty. Rafinerie podle dostupných informací ze zmíněných důvodů zatím nevyužila nouzové ropné zásoby státu.