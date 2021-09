Transformace české ekonomiky musí jít cestou reformy vzdělávání

Česká manažerská asociace a ekonomický deník E15 uspořádaly debatu, jež se snažila najít správnou cestu ekonomické transformace České republiky pro následující roky. O tom, jak se dostat od montoven k mozkovnám a tím zvýšit ekonomický potenciál země, debatovali kandidáti na pozici ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), Marian Jurečka (koalice SPOLU) a Martin Jiránek (koalice Piráti a Starostové). Otázky jim pokládali zástupci českého průmyslu Ladislav Verner (Soma Engineering) a Libor Witassek (STROJCAR, DC VISION) společně s představiteli akademické sféry Janem Švejnarem (Columbia University, CERGE-EI) a Vladimírem Maříkem (CIIRC ČVUT v Praze, Institut Equilibrium).

Na začátku debaty prezentoval ředitel vnějších vztahů agentury Ipsos Tomáš Macků výsledky výzkumu pro ČMA, který zmapoval pohled manažerů na českou ekonomiku a její vývoj. Hlavní bariérou českého průmyslu je podle manažerů nízká přidaná hodnota výrobků a nedostatek kvalifikované pracovní síly. A právě tato témata, od reformy systému vzdělávání přes vědu a výzkum až po podporu firem s finálními produkty, tvořila hlavní část následné panelové diskuze.

„Pohybujeme se v začarovaném kruhu stagnace. Špatně jsme si vyložili princip globalizace. Ten princip v tržně vyspělých ekonomikách spočívá v tom, že prodáme finální konkurenceschopné produkty do celého světa. A to je problém České republiky. Míra kvalifikovaných pracovních profesí stále klesá a není tu tradice českých firem s vlastním finálním produktem,“ prohlásil Ladislav Verner, majitel a generální ředitel Soma Engineering.

Vicepremiér Karel Havlíček však vyjádřil nesouhlas s pesimistickou prognózou českého průmyslu: „Když udržíme míru investic do vědy, výzkumu, technologií, ať už bude ve vedení země jakákoli politická reprezentace, ve finále dotáhneme skandinávské země. Lidé budou mít vyšší mzdy, firmy budou prosperovat a stát bude mít zajištěné příjmy.“

Účastníci opozičních koalic se shodli, že je nutné se zaměřit na vzdělávání. „Lidské zdroje jsou dlouhodobě nejzásadnější přidanou hodnotou. Podpořme firmy, aby mohly vysílat odborníky z praxe do škol učit,“ prohlásil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Martin Jiránek z České pirátské strany k tomu dodal: „My jsme na Trutnovsku nechali studenty středních škol vytvářet podnikatelské projekty. Většina z nich ve třeťáku a ve čtvrťáku ani nevěděla, jak například nastavit mzdy. To ukazuje, že spousta mladých lidí se nedokáže do podnikání zapojit. Chybí nám kvalitní výuka a povzbuzování k podnikavosti.“

Změna v systému vzdělávání však s sebou podle Rady expertů ponese nutnost reformovat řízení vysokých škol. „Ve školství a vědě se za 30 let udělalo spoustu práce. Je třeba, aby se tento velký potenciál otevřel českému průmyslu. To však nezvládneme, když ponecháme současné řízení vysokých škol. Akademické senáty, kde nejsou zástupci průmyslu, brání vývoji vysokých škol,“ řekl profesor Vladimír Mařík z ČVUT v Praze. „Když se podíváte, jak fungují univerzity ve světě, tak ty fungují manažersky. Když někdo školu špatně řídí, tak letí. V Česku to tak nefunguje,“ doplnil souhlasně profesor Jan Švejnar. Všichni přítomní politici se zavázali, že tento stav chtějí napravit. Podle Libora Witasska by se měl změnit i systém financování vysokých škol, jenž by vedl ke snížení jejich počtu. Nedostatek kvalitních inženýrů by podle něj vláda měla řešit lepší imigrační politikou, aby si firmy mohly dovolit přivádět kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí.

Debata pořádaná ČMA a deníkem E15 je pokračováním tříletého projektu Rady expertů ČMA, která předkládá politické reprezentaci své výzvy, v nichž poukazuje na vážné problémy české ekonomiky. Ty mohou v případě přehlížení v následujících letech způsobit České republice výrazné ekonomické potíže.