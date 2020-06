Tramvaje v Praze budou využívat systém Galileo

Praha - Ve všech tramvajích pražského dopravního podniku (DPP) budou nově přijímače, které umožní přijímat signál z navigačních systémů Galileo, GPS, Glonass a BeiDou. DPP chce koupit 838 přijímačů. Zpřesní se tak lokalizace tramvají. Uvedla to mluvčí DPP Aneta Řehková. DPP vyhlásil výběrové řízení, vítěz tendru by měl být známý na konci srpna. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 20 milionů Kč.

"Díky novým přijímačům a možnosti využívání signálu evropského navigačního systému Galileo dosáhneme nejenom zpřesnění lokalizace tramvají, podle dosavadních testů až na 1,5 metru, ale pomůže nám to vylepšit další systémy, které v DPP používáme," uvedl generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski. U nejnovějších tramvají 15T bude podle Witowského umožněno automaticky ovládat omezení rychlosti do výhybek, vyhlašovat zastávky či rozsvěcovat v tunelech.

Dopravní podnik plánuje využít systém Galileo pro určování polohy svého vozového parku jako jeden z prvních operátorů městské hromadné dopravy v Evropě. DPP tak nahradí dosud používaný 20 let starý systém založený na GPS. Přijímače globálního navigačního satelitního systému společně s anténou by měly být nainstalované do všech tramvají, uvedla Řehková.

"V metru jsme monitory se skutečným příjezdem vlaků nainstalovali v prosinci 2019. Na začátku letošního roku jsme cestujícím začali poskytovat údaje o skutečných odjezdech autobusů ze zastávek a následně i jejich on-line polohu. Na tento rok jsme slíbili, že bychom chtěli cestujícím začít poskytovat to samé i u tramvají. Tendr, který právě vypisujeme, je jedním z prvních kroků, který nás přiblíží ke splnění tohoto slibu," řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Vítěze veřejné zakázky plánuje dopravní podnik oznámit na konci letních prázdnin. Ten má podle mluvčí za povinnost dodat a nainstalovat zařízení do celé flotily tramvají DPP do 180 dnů od podpisu smlouvy. První tramvaje by svoji aktuální polohu díky novým přijímačům a signálu navigačního systému Galileo měly začít poskytovat v posledním čtvrtletí letošního roku.

Na projektu s pražským dopravním podnikem spolupracují České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Agentura Evropské unie pro globální družicové navigační systémy (GSA), ministerstvo dopravy a magistrát.