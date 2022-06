Traktor s radlicí protahoval silnice v Olešnici od nočních krup ještě dnes

Olešnice (Blanensko) - Traktor s radlicí protahoval silnice v Olešnici na Blanensku od krup ještě dnes. "Roztaje to, není to nic, co bychom nezvládli," řekl ČTK starosta města Zdeněk Peša. Líto je mu ale zahrádkářů. Silnice v Olešnici pokryla ve čtvrtek večer místy souvislá vrstva krup, která vypadala jako sníh. Vozovky museli zprůjezdnit hasiči.

"Těch pár hromad krup, které tady zůstaly, se rozpustí a odtečou, horší to bude ale asi se spadaným listím. Není to nic, s čím bychom si vlastními silami nedokázali poradit. Je mi ale líto lidí a jejich zahrádek, sám jsem na té své ještě nebyl a umím si představit, jak vypadají moje rajčata," uvedl starosta.

Největší problém byl podle něj ve čtvrtek mezi 21:00 až 23:00, kdyby byl kvůli kroupám neprůjezdný průtah městem. "Voda splavila kroupy do velkých hromad, musela být nasazena technika. Místní komunikace se změnily v potoky, ty se stékaly v křižovatkách a na těch křižovatkách pak vznikly velké haldy, které protlačil až nakladač," uvedl starosta. Doplnil, že ještě dnes po ránu poslal traktor s radlicí, aby některé místní komunikace ještě protáhnul. "Bylo třeba je rozšířit, aby tam nebyl jen jeden jízdní pruh. Jinak je to už všechno v pořádku," uvedl starosta.

Hasiči ve čtvrtek uvedli, že v obci jsou na silnicích v některých úsecích kroupy v souvislé vrstvě. Mluvčí hasičů Petr Příkaský ČTK řekl, že kroupy byly po celé obci, místy podle něj ve vrstvě až 40 centimetrů. Doplnil, že největší vrstva byla u koupaliště a u mlékárny.