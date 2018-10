Kaliningrad - Trajekt s více než 300 lidmi na palubě, jehož postihla havárie v Baltském moři, je schopen pokračovat v plavbě. Oznámilo to litevské ministerstvo obrany. Rusko odvolalo záchrannou operaci, podle agentury TASS je loď schopna dopravit se samostatně do litevské Klajpedy.

Trajekt Regina Seaways, který převážel 298 pasažérů a 37 členů posádky ze severoněmeckého Kielu do Klajpedy, nahlásil v Baltském moři nedaleko ruského přístavního města Kaliningradu technické problémy. Dánská přepravní společnost DFDS Seaways uvedla, že kvůli selhání jednoho z motorů se objevil kouř, který spustil protipožární varovný systém. Nikdo z cestujících ani posádky nebyl zraněn, evakuace nařízena nebyla.

K plavidlu podle agentury Interfax zamířily pomocné lodě z Litvy, Ruska, Estonska, Švédska a Německa. Záchranné práce koordinovala ruská námořní centrála v Kaliningradu, která dnes večer poplach odvolala.

"Kapitán se rozhodl, že loď dopluje sama díky jednomu provozuschopnému motoru. Míří do Klajpedy, doprovod kapitán odmítl. Za necelé dvě hodiny by měl trajekt dorazit do litevských vod. Věc je uzavřena," citovala agentura TASS zástupce kaliningradských záchranářů.

Informaci později potvrdilo i litevské ministerstvo obrany. Vstříc trajektu vyrazila čtyři plavidla litevské armády, která loď doprovodí do Klajpedy, uvedl ministerský mluvčí.

Záchranné práce podle agentury AP komplikovalo špatné počasí. V oblasti vane velmi silný vítr, je mlha a viditelnost je nízká. Dodávku energie na trajektu provizorně zajišťoval dieselový generátor.