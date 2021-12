Tragický vstup do zápasu s námi otřásl, řekl Pešán po porážce s Rusy

Moskva - Hodně nepovedený vstup českých hokejistů do zápasu s Ruskem, v němž prohrávali už po 14 sekundách, se podle kouče Filipa Pešána výrazně odrazil na konečném výsledku 2:5. Trenéra národního týmu nepříjemně zaskočila nervozita, s jakou se mužstvo plné zkušených hráčů potýkalo. Dnešní vystoupení svých svěřenců v Moskvě označil za nepřípustné, především s ohledem na rychle se blížící olympiádu v Pekingu.

"Měli jsme tragický vstup do zápasu. Hned z prvního našeho doteku kotouče jsme udělali nesmyslné zakázané uvolnění a soupeř dal z první střely branku. Takže vstup tragický, bohužel to s námi otřáslo a celá první třetina byla plná kotoučů, které nám skákaly přes hokejky. Byli jsme hrozně nervózní," řekl Pešán novinářům.

Rusové vedli už na začátku 15. minuty 3:0. Hned v úvodu tak prakticky rozhodli o osudu celého duelu. "Je jasné, že jsme věděli, že nás budou chtít Rusové na začátku zatlačit, ale v podstatě na nás ani vletět nemuseli. Hned v prvních vteřinách jsme zbytečně zazmatkovali, čistě prohrané buly a hned první střela skončila gólem. Takže ani nepotřebovali, aby nás dostali pod nějaký drtivý tlak," připustil Pešán.

V čase 18:18 rozdmýchal alespoň malou šanci na zvrat Jan Kovář. "Když jsme na konci snížili, dali jsme si alespoň nějakou naději do druhé třetiny, která byla z naší strany velmi dobrá a Rusy jsme přehrávali. V nabídnuté přesilovce jsme ale nejenže nevystřelili na bránu, ale sami jsme si vyhazovali puky z pásma ven," připomněl Pešán.

"Naše přesilovka byla opět velmi špatná. Místo toho, abychom snížili na 2:3 a dostali Rusy pod tlak, tak jsme je tou naší přesilovkou paradoxně nakopli. V závěru třetiny se zápas dolomil naším nesmyslným faulem a využitou přesilovkou Ruska asi po čtyřech vteřinách. Závěr té třetiny byl zahraný velmi špatně," dodal.

Skóre narostlo do druhé přestávky až na 5:1. "Třetí třetina už byla z ruské strany defenzivní a bez nějakého lítání. Z naší strany to byla marná snaha překonat soupeře. Měli jsme šance, ale ani ty nejvyloženější jsme nedali. Snížili jsme sice v přesilovce, ale celkově byl soupeř fyzicky daleko zdatnější, silnější v osobních soubojích, defenzivně daleko ostřejší okolo vlastní branky, v tom si myslím, že byl dnes největší rozdíl," konstatoval Pešán.

"Přišlo mi také, že za dvě třetiny jsme vyhráli snad jediné vhazování, takže kotouč měl pořád soupeř. Výsledek po dvou třetinách tomu také odpovídal. I když jsme se s tím snažili něco udělat, kýžený efekt to nepřineslo," doplnil Pešán.

Kouč neskrýval velké rozčarování. I proto, že aktuální složení týmu by se mohlo výrazně blížit tomu pro olympijské hry, pokud by se nakonec v Pekingu hrálo bez hvězd z NHL.

"Jsem velmi zklamaný, protože prohrát takovým způsobem, když do olympiády zbývají dva zápasy, to je pro tyto hráče nepřípustné. Ale vybrali jsme hráče, kteří jsou zkušení. I přesto jsme však byli po celý zápas, než Rusové navýšili svůj náskok, nervózní. Nedokážu si tu nervozitu vysvětlit. Je velká otázka, koho případně donominovat do toho týmu. Jestli je vůbec koho,"

V neděli ráno čeká národní tým na závěr turnaje Švédsko. Na kontě mají přitom stále jediný bod z pěti odehraných utkání v olympijské sezoně.

"Týmu se samozřejmě nebude snadno usínat. My jsme především chybami při ztrátě kotouče a na modré čáře dali soupeři vyložené šance které proměnil. I my jsme si ale svou hrou šance vytvořili. Musíme v utkání vstřelit první gól, protože ani nepamatuju, kdy se nám to povedlo. Tím se určí ráz zápasu, který bude jiný, doufám," přál si Pešán.