Tragickou srážku na Kolínsku zřejmě zavinila chyba strojvedoucího

Český Brod (Kolínsko) - Příčinou úterní tragické srážky vlaků na hlavním koridoru u Českého Brodu bylo nejspíš selhání člověka. Strojvedoucí osobního vlaku podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) projel návěstidlem na červenou, i když jde o velmi dobře zabezpečenou trať, a narazil do stojící poštovní soupravy. Strojvůdce se stal jedinou obětí neštěstí, přes 30 lidí bylo zraněno, z toho čtyři vážně. Okolnostmi se zabývá Drážní inspekce, policie vyšetřuje nehodu jako obecné ohrožení z nedbalosti a ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti. Celková škoda bude zřejmě přes 55 milionů korun. Vlaky od dnešního dopoledne jezdí v úseku po jedné koleji sníženou rychlostí.

Za poslední týden jde o třetí srážku vlaků na české železnici, všechny podle dosavadního vyšetřování způsobila lidská chyba. Havlíček míní, že nejde o systémová pochybení, ale jednotlivá selhání. Chce navýšit investice do bezpečnosti a posílit personál. Sestavil novou Bezpečnostní komisi pro železnice, která se má sejít dnes večer.

Provoz vlaků u Českého Brodu byl po třinácti hodinách částečně obnoven. Dnes po 10:30 tudy projel první vlak sníženou rychlostí. Některé vlaky jedoucí z Prahy jsou dál odkloněny přes Nymburk, vlaky do hlavního města jezdí přes Benešov. "Plné obnovení provozu předpokládáme ve večerních hodinách," řekla ČTK mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Video: Srážka vlaků u Českého Brodu

15.07.2020, 05:52, autor: Jaroslav Beneš, zdroj: ČTK

Po 08:00 se hasičům podařilo havarované a značně poškozené soupravy od sebe odtrhnout a začali je odtahovat. Při prvním pokusu se dvěma lokomotivami brzy ráno se soupravy odtrhnout nepovedlo. Na místo proto zamířily další dvě a začalo také rozřezávání kusů soupravy autogenem.

Škodu na osobním vlaku Drážní inspekce zatím vyčíslila na 40 milionů Kč. Česká pošta odhaduje škodu na poštovním vlaku, do kterého u Českého Brodu narazila osobní souprava, na 15 milionů korun. Vedle několika vagónů bylo poškozeno nebo zničeno přibližně 800 balíků.

Osobní vlak CityElefant, kterým jelo přes sto lidí, v úterý kolem 21:30 narazil do stojícího poštovního vlaku. Strojvůdce osobního vlaku zůstal zaklíněný v kabině, jako jediný srážku nepřežil. Osm zraněných lidí, které po srážce rozvezla záchranná služba do vinohradské a Thomayerovy nemocnice v Praze a do českobudějovické nemocnice, je mimo ohrožení života. Dva z nich už jsou doma. Další zraněné záchranná služba dovezla do pražské Ústřední vojenské nemocnice a lehce zraněné do Kolína a Nymburka.

Systém na koridoru mezi Prahou a Kolínem podle Havlíčka udržuje strojvedoucího v bdělosti, musí každých deset až 20 vteřin mačkat tlačítko bdělosti. Pokud projede na červenou, tak se ozve signál a vlak zastaví, nicméně může se znovu rozjet. "Strojvůdce byl zastaven, znovu se rozjel. V rychlosti 60 až 70 kilometrů v hodině narazil do poštovního vlaku, který nebyl zabrzděn, před sebou ho ještě tlačil," řekl ČTK Havlíček. Čtyřicetiletého strojvedoucího označil už krátce po nehodě za zkušeného, přepracovaný prý nebyl, vrátil se z dovolené.

Vlaky se srazily na jednom z nejvytíženějších železničních úseků a podle Havlíčka o nejlépe zabezpečenou tratí v republice. Množství incidentů na železnici v posledních letech nepřetržitě roste. Většina se jich stává na celostátní tratích. Postupně roste i počet incidentů po nedovolené jízdě vlaku, vyplývá z údajů Drážní inspekce. Jednou z příčin růstu může být podle expertů zvyšující se hustota provozu. Letos počet incidentů až do poloviny roku meziročně naopak klesl, v posledním týdnu se však stalo několik vážných nehod.

Nejtragičtější z poslední doby byl střet dvou vlaků na regionální trati u Perninku na Karlovarsku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další nehoda se stala v pátek na trati mezi Prahou a Kolínem. U Běchovic při evakuaci cestujících z pendolina narazil vlak jen s posádkou do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil. Příčiny nehod se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby.