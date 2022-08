Tragickou nehodu na jihu Čech způsobil řidič, který na místě zemřel

České Budějovice - Středeční tragickou nehodu na hlavním tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova, při které zemřeli tři lidé, podle policie způsobil řidič jedoucí od Dolního Třebonína. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, vjel do křižovatky v protisměru a narazil do protijedoucího auta. Na webu to uvedla jihočeská policie.

"Řidič Škody Fabia (roč. 1971) jel od obce Dolní Třebonín, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, vjel do křižovatky, kde se dostal do protisměru a čelně narazil do protijedoucí Škody Octavia, přijíždějící od obce Kosov," zjistila policie při vyšetřování.

Řidič fabie, řidička octavie (ročník 1998) a její spolujezdec (ročník 1959) na místě zahynuli. Spolucestující ženu narozenou v roce 1999, která seděla vzadu, záchranáři převezli ve velmi vážném stavu do českobudějovické nemocnice.

Provoz na silnici byl kvůli nehodě několik hodin uzavřen, policisté odkláněli dopravu.

Jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura upozornil, že s koncem prázdnin a návratem lidí z dovolených se očekává větší provoz. Vyzval řidiče, aby jezdili opatrně, neriskovali a dodržovali povolenou rychlost.