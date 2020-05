Tragická nehoda uzavřela Pražský okruh u Komořanského tunelu

Praha - V Komořanském tunelu na Pražském okruhu havaroval v noci na dnešek kamion. Po nárazu do zdi zůstali v autě zaklíněni dva lidé, jeden zemřel. ČTK to dnes ráno řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová a na twitteru to uvedli hasiči. Pražský okruh je v místě nehody ve směru na dálnici D1 nadále uzavřen a policie dopravu odklání na exitu Zbraslav. Co bylo příčinou nehody, policie stále vyšetřuje.

Nehoda se stala před 03:00 v tunelu ve směru na dálnici D1. Hasiči zaklíněné osoby vyprostili z kabiny a předali do péče záchranářů. Podle policejní mluvčí nicméně spolujezdec řidiče zemřel. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová ČTK řekla, že nehodu nepřežil sedmačtyřicetiletý muž, který podlehl následkům mnohačetných zranění. Druhý muž ve věku 49 let skončil s poraněním hlavy v motolské nemocnici.

Jak dlouho bude Pražský okruh mezi exity Zbraslav a Vestec uzavřen, mluvčí nevěděla.