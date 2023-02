Toyota v Kolíně po odstávce obnovila výrobu, v březnu nebude stoprocentní

Kolín - Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic dnes po odstávce, která začala 1. února, obnovila výrobu. Zaměstnanci se vrátili do plného třísměnného provozu, první auta sjedou z linky odpoledne, od úterý do čtvrtka by to mělo být 1000 aut denně. Od příštího týdne ale ještě budou některé pondělní a páteční směny v březnu kvůli nedostatku komponentů omezené, řekl ČTK mluvčí automobilky Tomáš Paroubek. Více omezení neupřesnil. Podle předsedkyně odborů automobilky Martiny Kleimodové se zaměstnanci o omezení výroby dozví více ve středu.

"V neděli na noční směně na svařovně, což je první fáze při výrobě auta, jsme naplnili linky, dnes ráno se naplnila lakovna a odpoledne bychom měli mít první auta na finální montáži a začneme vyrábět, jak jsme byli zvyklí. Tento týden spustíme plnou výrobu s tím, že v březnu budou omezené některé pondělní a páteční směny, kde doznívá, že v dodavatelském řetězci není vše tak, jak mělo být," řekl Paroubek.

Situace v dodavatelském řetězci je podle něj nadále nejistá. "Věříme, že do budoucna se to ustálí, ale je těžké to předpokládat," doplnil. Do budoucna se podle něj může výpadek týkat jiného dodavatele. "Teď se to stává víc než v minulosti, když se podívám na posledních deset let," doplnil.

Podle předsedkyně odborů Kleimodové se zaměstnanci k dalšímu omezení výroby dozví více ve středu na setkání s vedením automobilky. "Netýká se to jen nás, ale všech výrobců aut, čipy nejsou nikde," řekla. Pro zaměstnavatele jsou to podle ní milionové ztráty. "Objednávky máme, mohli bychom jet sedm dní v týdnu, ale brzdí nás situace na trhu," doplnila Kleimodová.

Zaměstnanci, kterých se březnové omezení dotkne, mají podle Paroubka stejně jako v minulosti nárok na odměnu ve výši 80 procent průměrného platu nebo využijí takzvané konto pracovní doby, tedy odpracují si neodpracované směny v budoucnu.

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zaměstnává v Kolíně zhruba 3600 lidí. Pracují v třísměnném provozu od pondělí do pátku. Automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni navýšila po dvou slabších letech produkci zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202.000 vozů.